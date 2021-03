Publié le 26/02/2021 15:17

Wout Van Aerts suit ses équipiers depuis le Teide, les championnes nationales sont prêtes, Maxime Marotte papa, Larry Warbasse s'est fait plaisir à l'avant sur l'UAE Tour.

Wout Van Aert suit ses équipiers depuis le Teide | © Jumbo Visma

Wout Van Aert suit ses équipiers depuis le Teide. Actuellement en stage à Tenerife avec quelques-uns de ses coéquipiers, le Belge Wout Van Aert a fait une petite pause en pleine entraînement pour regarder Jonas Vingegaard s’imposer sur une étape de l’UAE Tour. De quoi donner de la motivation supplémentaire pour finir la sortie d’entraînement ! On le retrouvera samedi prochain sur les Strade Bianche, épreuve qu'il a remporté l'an dernier.

Les championnes nationales sont prêtes | © Loetie Photography

Les championnes nationales sont prêtes. Bleu – blanc – rouge et vert – blanc – rouge, une seule couleur diffère. Équipières et amies depuis plusieurs années, la Bretonne Audrey Cordon-Ragot et l’Italienne Elisa Longo-Borghini sont prêtes pour entamer une nouvelle saison ensemble, avec la Trek-Segafredo. Elles feront leur début demain après-midi en Belgique sur l’Omloop Het Nieuwsblad.

Maxime Marotte papa | © Insta M.Marotte

Maxime Marotte papa. Un futur vététiste est né ? Le coureur de Santa Cruz FSA Pro Team est devenu papa le 21 Février dernier. Félicitations à lui et à la maman, bienvenu au petit Louis. « Une semaine chargée et pleine d’émotions mais je serais au départ dimanche à Banyoles en Espagne ce dimanche », a confié Maxime Marotte. En avant !

Larry Warbasse dans l'échappée sur l'UAE Tour | © Getty Sport

Larry Warbasse s'est fait plaisir à l'avant. Une réaction d’après course qui fait plaisir à lire. Le coureur d’AG2R Citröen Larry Warbasse s’est fait plaisir à l’avant de la course hier sur l’UAE Tour. « Ce n’est pas souvent que chaque coureur se livre à fond dans l’échappée, mais c’est cool quand ça arrive ! Super journée à l’avant avec ses gars, même si on n’a pas été jusqu’au bout », confie-t-il. Équipier modèle, baroudeur, généreux dans l’effort, on aime ce genre de coureurs qui font du bien au cyclisme.

Par Maëlle Grossetête