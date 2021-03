Publié le 24/03/2021 11:48

Lilian Calmejane indisponible plusieurs semaines, #ParisRoubaixCanape, retrouvailles entre ex-coéquipiers, Alexis Vuillermoz de retour sur le vélo, les Hollandaises en stage altitude.

Lilian Calmejane au repos forcé | © Lilian Calmejane

Lilian Calmejane indisponible plusieurs semaines. Suite à un incident domestique le coureur d’AG2R Citroën Team s’est fracturé le 5ème métatarsien, au niveau du pied. Il est contraint à trois semaines de repos, loin des pelotons, un nouveau coup dur après sa chute sur le Tour de la Provence. Bon rétablissement !

#ParisRoubaixCanape

#ParisRoubaixCanape. Ca sent pas bon pour la mythique épreuve de Paris-Roubaix prévue le 11 Avril prochain. En effet, le préfet des Hauts de France n’était pas favorable lorsqu’il s’est exprimé il y a quelques jours. Un manque de volonté ? Une méconnaissance du sujet ? Certes la situation est compliquée mais les coureures, coureurs et leur staff effectuent au minimum 2 tests PCR par semaine, respectent une bulle équipe, et l’ensemble des gestes barrière que vous connaissez. Pourquoi un 8 clos ne serait pas possible ? Alors que ça devait être enfin, la première édition du Paris-Roubaix féminins, elles vont sans doute devoir patienter. En attendant, le hashtag #ParisRoubaixCanape a été créé sur Twitter afin d’inciter les fans de la petite reine à rester chez eux, à regarder l’épreuve depuis le canapé.

Retrouvailles entre ex-coéquipiers | © Capture Tweet

Retrouvailles entre ex-coéquipiers. Hier lors de la reconnaissance du contre-la-montre sur la Volta Caralunya, les coureurs de la Cofidis ont retrouvé leur ancien coéquipier Luis Angel Mate, maintenant chez Euskalted – Euskadi. L’occasion de lui souhaiter un bel anniversaire, avant un effort solitaire soutenu en guise de cadeau pour ses 37 bougies.

Alexis Vuillermoz a repris le vélo | © Alexis Vuillermoz

Alexis Vuillermoz de retour sur le vélo. Suite à sa luxation de l’épaule lors de Paris-Nice, le Français Alexis Vuillermoz (Total Direct Energie) a dû laisser le vélo de côté pendant deux semaines, afin de se soigner. Hier, il a repris son outil de travail préféré ; sa bicyclette ! « Motivé comme un cadet », c’est lui qui le dit. Si tout va bien il devrait reprendre la compétition chez lui dans le Jura.

Les Hollandaises en stage en Sierra Nevada | © Anna Van der Breggen

Les Hollandaises en altitude. Les sociétaires de SD Worx Anna Van der Breggen et Demi Vollering, ainsi que leur compatriote Ellen Van Dijk (Trek-Segafredo) sont actuellement en stage altitude en Sierra Nevada. « Beaucoup d’heures de selle, de dénivelé, de bons repas et de massages. On travaille dur et on ne rigole pas toujours comme sur la photo », confie la Championne du Monde. On les retrouvera dans 10 jours sur le Tour des Flandres.

Par Maëlle Grossetête