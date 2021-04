Publié le 17/04/2021 09:33

Fabio Jakobsen retrouve la compétition après son grave accident, Thibaut Pinot en test sur le Tour des Alpes, Julian Alaphilippe prolonge, la tenue des Jeux-Olympiques encore incertaine.

Un beau lien entre Fabio Jakobsen et Mark Cavendish | © Getty

Fabio Jakobsen retrouve la compétition. Après sa très lourde chute sur le dernier Tour de Pologne, le Néerlandais Fabio Jakobsen membre du Wolf Pack a retrouvé les pelotons sur le Tour de Turquie, après un long processus de guérison, encore incomplet. Quel plaisir de le voir avec un dossard sur le dos, il a notamment contribué aux trois succès de son coéquipier Mark Cavendish. Chapeau !

Thibaut Pinot en test sur le Tour des Alpes | © Tirreno-Adriatico

Thibaut Pinot en test sur le Tour des Alpes. Celui qui n’a pas couru depuis Tirreno-Adriatico en Mars dernier fera son retour sur le Tour des Alpes la semaine prochaine. Une sorte de dernier test sur son niveau mais surtout pour connaître l’état de son dos. « Je suis prévu pour le Giro mais je n’irai que si je suis à 100%. A 95% je n’irai pas, c’est sûr, parce que c’est l’épreuve la plus difficile et que je ne veux pas revivre le dernier Tour de France », confie Thibaut Pinot.

Julian Alaphilippe 3 ans de plus | © Deceuninck Quick Step

Julian Alaphilippe prolonge. Le Champion du Monde Julian Alaphilippe prolonge de trois saisons avec la formation Deceuninck-Quick Step, avec laquelle il est fidèle depuis ses débuts chez les professionnels. « Nous allons tous dans le même sens, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je me sens bien ici et fais ce que je fais avec un immense plaisir », affirme Alaphilippe quelques jours avant les Ardennaises.

Greg Van Avermaet champion olympique à Rio | © JO Rio

La tenue des JO encore incertaine. Prévus du 23 Juillet au 8 Août prochain, les Jeux-Olympiques ne sont pas encore assurés à 100% d’avoir lieu. « Nous devons annuler les JO sans hésiter si ce n’est plus possible », a affirmé Toshihiro Nikai, membre du principal parti au pouvoir au Japon. « Si les infections se répandent à cause des JO je ne sais pas à quoi ils servent. Nous voulons faire des JO un succès », a-t-il ajouté. Réponse dans les prochaines semaines…

Par Maëlle Grossetête