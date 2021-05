Publié le 08/05/2021 16:05

Wout Van Aert récupère d'une appendicite, la passe de trois pour Alan Boileau au Rwanda, Rudy Molard leader de la Groupama-FDJ en Italie, Philippe Gilbert soutient Chris Froome.

Wout Van Aert se remet d'une appendicite | © Wout Van Aert

Wout Van Aert récupère d’une appendicite. Petit accro pour le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) qui se remet d’une appendicite. Survenue durant sa coupure suite à sa victoire sur l’Amstel Gold Race, on pourrait presque dire que ça tombe « au moins mauvais moment ». Il reprendra la compétition à la fin du mois de Mai, avec le Tour de France et les Jeux Olympiques dans le viseur.

Alan Boileau se régale au Rwanda | © Capture Instagram

La passe de trois pour Alan Boileau. Le néo-pro Alan Boileau (B&B Hôtels Vital Concept) se régale sur le Tour du Rwanda. Après avoir décroché sa première victoire professionnelle sur la deuxième étape, il est parvenu à remettre la balle au fond deux fois de plus. C’est donc trois succès en 6 étapes, avant la dernière demain et son arrivée jugée à Kigali à plus de 1700 mètres d’altitude.

Rudy Molars leader sur le Giro | © Groupama-FDJ

Rudy Molard leader de la Groupama-FDJ en Italie. En l’absence de Thibaut Pinot, le Sudiste Rudy Molard (Groupama-FDJ) aborde le Giro dans une position de leader. « Je suis très content, c’est une opportunité dans ma carrière, un bon challenge à relever. Je ne vais pas faire une croix sur les étapes. Si je peux être offensif… L’objectif est d’aller chercher une étape. », confie Rudy Molard, en contact régulier avec son leader et ami Thibaut Pinot, triste de ne pas être au départ.

Philippe Gilbert et Chris Froome ont partagé une sortie d'entraînement | © Philippe Gilbert

Philippe Gilbert soutient Chris Froome. Deux stars du cyclisme ont partagé une sortie d’entraînement il y a quelques jours du côté de Monaco. « J’ai beaucoup de respect pour ce mec ! Un entraînement ensemble aujourd’hui, comme deux guerriers qui aiment toujours ce qu’ils font et qui n’en ont pas encore fini avec leur sport », a déclaré le Belge Philippe Gilbert.

Par Maëlle Grossetête