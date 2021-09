Le retour du Grand prix de Denain : Une affiche prometteuse

Publié le 11/09/2021 14:00

Annulée en 2020 et reportée cette année, l'épreuve se tiendra le mardi 21 septembre, quelques jours avant les Mondiaux avec un nouveau parcours toujours pavé.

Denain et ses 20 000 habitants vont enfin pouvoir accueillir les coureurs de la 62ème édition du Grand prix de Denain. Annulée en 2020 à à cause du contexte sanitaire puis initialement prévue le 18 mars 2021 et repoussée, la course se tiendra bien le mardi 21 septembre.

Le Grand prix de Denain, une course ProSeries

Les pavés, qui pimentent le parcours du Grand prix de Denain depuis 2018 sur les routes du Hainaut, en font un prélude tout indiqué à Paris-Roubaix. Et c’est aussi de Denain que le 1er Paris-Roubaix réservé aux femmes va prendre son envol. Avec ses 12 secteurs pavés sur un parcours de 200km son statut de course « Flandrienne » et son accession dans la hiérarchie mondiale, lui font gagner un pari qui semble aujourd’hui payant, avec la participation des meilleures équipes et des coureurs de premier plan comme le démontre la victoire de Mathieu Van Der Poel en 2019. On se rappellera, qu’il y a 10 ans (en 2011) Jimmy CASPER remportait pour la 4ème fois le Grand Prix (2005, 2006, 2009 et 2011) devenant ainsi le recordman de victoire de l’épreuve. Rappelons que le Grand Prix figure au classement de la Coupe de France depuis l’origine en 1992 et que l’épreuve a fait son entrée dans la catégorie ProSeries de l’Union Cycliste Internationale en 2020.

Un plateau de haut vol sur les routes pavées

Cette année d’autres grands noms sont attendus comme Ben Swift ou Thomas Pidcock de la formation Deceuninck-Quickstep, Jasper Philipsen chez les Alpecin-Fenix, Christophe Laporte chez Cofidis, Connor Swift chez Arkea-Samsic, un joli plateau donc sur les routes du Grand prix.





La course sera retransmise en direct, sur Eurosport Monde et sur France 3 Région (Hauts de France, Normandie, Bretagne et Pays de Loire).