Le Tour de San Juan 2022 annulé, Evenepoel repense son début de saison

Publié le 04/01/2022 17:30

La direction de course vient d’annoncer l’annulation de l’édition 2022 du Tour de San Juan en Argentine pour la situation sanitaire. Evenepoel envisage de remplacer cette course par Valence et le UAE.

Le Tour de San Juan (Vuelta a San Juan) est l’une des premières courses cyclistes par étape de la saison. Elle se déroule entre fin janvier et début février et, à travers de ses 8 étapes, parcoure la province montagneuse de San Juan dans l’ouest de l’Argentine près de la frontière avec le Chili. Cette course, ayant intégré l’UCI ProSeries en 2020, vient d’être de nouveau annulée après celle de l’édition 2021. Une annulation qui bouleverse le calendrier de différents cyclistes comme Remco Evenepoel.





Annulation de l’édition 2022 du Tour de San Juan

C’est par un court communiqué de presse publié sur son site internet que les organisateurs du Tour de San Juan ont annoncé l’annulation de la course : « Les organisateurs de la Vuelta a San Juan vous informent qu'au vu de la situation sanitaire dans le monde, la région, le pays et la province en ce qui concerne le COVID-19, avec les différentes statistiques connues des organismes officiels et en pensant toujours à mettre en avant la santé de la population, nous avons décidé de suspendre la Vuelta a San Juan dans son caractère international ».

Notez que, pour le moment, ce n’est que la compétition au niveau international qui est annulée puisque les organisateurs précisent : « Nous continuerons à analyser l'organisation de la compétition au niveau national, avec les protocoles sanitaires nécessaires et en promouvant les soins nécessaires pour garantir la sécurité de l'événement ». Un événement strictement national avec des équipes locales est donc encore possible.





Une annulation qui chamboule le début de saison de Remco Evenepoel

L’annulation de l’édition 2022 du Tour de San Juan pose un souci à l’équipe QuickStep-AlphaVinyl. Remco Evenepoel, vainqueur de l’édition 2020 de la course par étapes argentine, devait débuter sa saison par cette épreuve. Désormais, le programme du coureur belge doit être revu. Interrogé par nos confrères du quotidien belge, « Het Nieuwsblad », Patrick Lefevere a indiqué que Evenepoel pourrait commencer sa saison avec le Tour de la Communauté valencienne (2-6 février) ou au Tour des Émirats Arabes Unis (20-26 février).

Le manager de QuickStep-AlphaVinyl a déclaré à nos confrères : « Il n'est pas clair pour l'instant où il va commencer. Valence au début du mois de février est une option. Le UAE Tour à la fin du mois de février également. L'un ou l'autre des deux. Ou les deux ». Notez que le Tour des Émirats Arabes Unis pourrait permettre à Remco Evenepoel de se mesurer à Tadej Poga?ar de l’équipe UAE Team Emirates dans une course par étapes pour la première fois de sa carrière. Cette course est cependant très importante pour l’équipe émiratie qui se doit de la remporter.

C’est lors du prochain camp d’entraînement à Calpe qui débutera ce jeudi et se terminera le 14 janvier que l’équipe QuickStep-AlphaVinyl devrait discuter et confirmer son programme de début de saison. Patrick Lefevre a ainsi indiqué à nos confrères belges que le Tour d'Antalya en Turquie (10-13 février) et le Tour d'Oman (10-15 février) pourraient être ajoutés au programme de l’équipe. Cependant, le challenge Majorque début février ne sera pas envisagé pour des raisons logistiques. Notez toutefois que la situation sanitaire tendue en ce début d’année pourrait forcer d’autres épreuves à être annulées.