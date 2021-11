Les équipes et les étapes du Tour du Rwanda 2022 dévoilées

Publié le 30/11/2021 16:30

Après trois ans passés en catégorie 2.1 au calendrier de l’Union Cycliste Internationale, le Tour du Rwanda poursuit sa progression et son développement.

Notamment avec l’attribution des championnats du monde au Rwanda en 2025, les premiers sur le continent africain !

Tour du Rwanda 2021 Etape 1



Malgré les conditions sanitaires difficiles dues à la pandémie du coronavirus, la 14e édition de l’épreuve rwandaise se déroulera aux dates annoncées du 20 au 27 février 2022.

Dix-neuf équipes ont été retenues représentant les grandes nations cyclistes du continent africain, mais aussi mondiales parmi lesquelles des formations habituées aux épreuves les plus prestigieuses du calendrier international comme le Tour de France, le Tour d’Italie ou le Tour d’Espagne : l’équipe du World Tour Israel Start-Up Nation, les Françaises Total-Direct Energie et B&B Hotels, l’Espagnole Burgos-BH et l’Italienne Drone Hopper-Androni Giocatolli.

Le Rwanda sera représenté par sa sélection nationale, mais aussi par son équipe UCI Continental, Benediction Cycling Team.

Comme chaque année, le parcours s’annonce spectaculaire avec de longues ascensions lors de la plupart des huit étapes. Les passages du célèbre Mur de Kigali et du Mont Kigali feront évidemment partie de ce programme exceptionnel qui fera certainement, du Tour du Rwanda l’épreuve la plus difficile du début de saison 2022.

Les 19 équipes invitées au Tour du Rwanda 2022

World Tour : Israel Start-Up Nation (Israël)

: Israel Start-Up Nation (Israël) Equipes Continental Pro UCI : Total-Direct Energie (France), B&B Hotels (France),Team Novo Nordisk (USA), Androni-Giocatolli (Italie), Burgos-BH (Espagne)

: Total-Direct Energie (France), B&B Hotels (France),Team Novo Nordisk (USA), Androni-Giocatolli (Italie), Burgos-BH (Espagne) Equipes Continentales : Benediction Cycling Team (Rwanda), Pro Touch Team (Afrique du Sud), Bike Aid (Allemagne), TSG Terengganu (Malaisie), Team Coop (Norvège), Wildlife Generation Pro (USA), Team SKS Sauerland NRW (Allemagne), Tarteletto-Isorex (Belgique)

: Benediction Cycling Team (Rwanda), Pro Touch Team (Afrique du Sud), Bike Aid (Allemagne), TSG Terengganu (Malaisie), Team Coop (Norvège), Wildlife Generation Pro (USA), Team SKS Sauerland NRW (Allemagne), Tarteletto-Isorex (Belgique) Equipes nationales : Rwanda, Algérie, Erythrée, Maroc, Grande-Bretagne

Les étapes du Tour du Rwanda 2022

1ère étape : Kigali Arena-Kigali Arena (4 km contre-la-montre individuel)

2e étape : Kigali-Rwamagana (148,3 km)

3e étape : Kigali-Rubavu (152 km)

4e étape : Kigali-Gicumbi (124,3 km)

5e étape : Muhanga-Musanze (124,7 km)

6e étape : Musanze-Kigali Convention Center (152 km)

7e étape : Kigali-Mont Kigali (152,6 km)

8e étape : Kigali Canal Olympia-Kigali Canal Olympia (75,3 km)