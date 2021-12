Les parcours et paysages du Championnat du monde 2022 à Wollongong

Publié le 10/12/2021 12:00

L’UCI a dévoilé le parcours des championnats du monde 2022 à Wollongong en Australie.

Un parcours qui traversera de somptueux paysages, avec une ligne d'arrivée spectaculaire en bord de mer, une ascension complexe à travers la forêt tropicale subtropicale sur le mont Keira et un départ de course sur l'emblématique Sea Cliff Bridge.

© Destination NSW

Wollongong - situé dans le pays de Dharawal - accueillera plus de 1 000 des meilleurs cyclistes du monde de plus de 75 pays pour tenter de s’emparer du maillot arc-en-ciel tant convoité et qui aura passé deux ans sur les épaules de Julian Alaphilippe qui fera tout pour conserver son titre.

Championnats du monde de cyclisme sur route 2022

Du 18 au 25 septembre 2022. Onze médailles de course sur route et de contre-la-montre seront disputées devant 300 000 spectateurs et plus de 300 millions de téléspectateurs dans le monde. Les championnats s'ouvriront le dimanche 18 septembre avec un double en-tête dynamique des contre-la- montre Femmes Élite et Hommes Élite. C'est la première fois dans l'histoire des Championnats du Monde Route UCI que ces deux contre-la-montre se disputeront le même jour et sur la même distance. Un circuit urbain sera utilisé pour tous les contre-la-montre, les athlètes d'élite parcourant une distance légèrement plus longue qui s'étend au nord jusqu'à la plage de Towradgi et revient au cœur de Wollongong.

©Destination NSW

Le parcours principal de contre- la-montre fera appel au talent des coureurs pour gagner de précieuses secondes sur un circuit rapide qui comprend de nombreux points de repère locaux. Il comprend Squire's Way - parallèle à la populaire piste cyclable partagée Blue Mile - du centre public Thomas Dalton Park, en passant par le campus d'innovation de l'Université de Wollongong jusqu'au parc Stuart en bord de mer où des activités de loisirs ont lieu quotidiennement. Le circuit se termine par un sprint le long de Cliff Road, en passant devant le phare de Wollongong à Flagstaff Hill jusqu'à la ligne d'arrivée sur Marine Drive à côté de la magnifique City Beach.

© Dee Kramer Photo

Le parcours des Championnats du monde route UCI 2022

La course des élites hommes et femmes se déroulera le week-end du 24 et 25 septembre sur trois difficultés principales - la Helensburgh, le Mont Keira boucle, et Wollongong Circuit City.

Partant du hameau d'Helensburgh, bordant le parc national royal au nord de Wollongong, le peloton se dirigera vers le sud jusqu'à Stanwell Tops avant de passer par le célèbre belvédère de Bald Hill et de redescendre vers la ville via Coalcliff et le long de l'inimitable Sea Cliff Bridge. Les athlètes traverseront les plages du nord de la région, notamment Stanwell Park, Coalcliff, Clifton, Scarborough, Wombarra, Coledale, Austinmer, Thirroul et Bulli, en direction de Wollongong.

La boucle du mont Keira présente une ascension importante, culminant à 473 m d'altitude. La montagne est appréciée des cyclistes locaux pour son ascension difficile, son environnement subtropical et sa descente rapide à travers Kembla Heights, Cordeaux Heights et jusqu'à l'aciérie de Port Kembla, le cœur industriel et le berceau économique de la ville.

Le Wollongong City Circuit - qui est également le parcours pour les coureurs juniors et moins de 23 ans - est un itinéraire technique à travers les banlieues de Gwynneville, Mount Ousley, Mount Pleasant, Fairy Meadow et North Wollongong. L'ascension régulière le long de Mount Ousley Road jusqu'à Mount Pleasant est trompeusement difficile - elle présente une pente moyenne de 7,7 % et un maximum de 14 % pour atteindre une altitude maximale de 119 m.

Au cours de la semaine, les contre-la-montre individuels et les courses sur route pour hommes et femmes juniors et hommes de moins de 23 ans, ainsi que le contre-la-montre par équipes en relais mixte, occuperont le devant de la scène, offrant des opportunités aux spectateurs - y compris les aspirants coureurs locaux - de voir les étoiles émergentes du sport se battre pour le podium.