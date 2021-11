Les sorties Strava des coureurs pros en hors saison

Publié le 06/11/2021 13:40

Et si on allait faire un tour du côté des comptes Strava des coureurs hors saison ?

Remco Evenepoel aux Etats-Unis

Remco Evenepoel est passé aux Etats-Unis dans l’état du Massachusetts et s’est apparement inspiré des gaufres Belges pour sa sortie.

Annemiek Van Vleuten en Espagne avec Oscar Freire

La coureuse a fait une très belle saison 2021 avec le Tour des Flandres, les JO de Tokyo en remportant le titre olympique sur le contre-la-montre et l’argent sur la course en ligne. La Clasica San Sebastián puis le Tour de Norvège et le Ceratizit Challenge by La Vuelta, rien que ça.







Wout Van Art en Belgique

Après avoir remporté pour la 3ème fois le trophée du Flandrien de l’année, Wout Van Aert alterne entre course a pied et vélo.

Tom Pidcock en Andorre

Le coureur multi-casquettes avec victoires sur route, en cyclocross et en VTT, le jeune coureur britannique s’offre les paysages d’Andorre au guidon de son Gravel.





Tosh Van der Sande en Espagne