L'organisme RCS Sport vient d'annoncer que les Strade Bianche allaient être reportées pour cause de l'épidémie du Coronavirus, retrouvez ce qu'en pense les coureurs. Sans oublier les coureurs bloqués à Abu Dhabi.

L’UCI et l’organisateur des Strade Bianche viennent d’annoncer que l’épreuve italienne n’aura pas lieu ce samedi. De nombreuses équipes avaient déjà annoncé leur forfait, comme la Mitchelton-Scott, la Jumbo-Visma, Parkhotel Valkenburg…, entre-autres. La société d’organisation RCS Sport a confirmé que la course ne pouvait pas se dérouler dans des conditions suffisamment satisfaisantes. La faute au Coronavirus, qui touche de nombreux territoires, dont l’Italie du Nord. C’est une bonne chose que la décision ait été prise en amont de la course, et non sur la ligne de départ comme l’on aurait pu le voir, même si de nombreux coureurs étaient déjà sur place. Retour à la maison avec les vols maintenus pour ceux-là.

En revanche, la question se pose, « Est-ce qu’ils n’en font pas trop ? », « Est-ce si dangereux que ça ? », « Y a-t-il plus de risque d’attraper le virus en restant en France qu’en allant en Italie ? » Pleins de questions que l’on peut se poser et où la réponse reste flou. Mais la sécurité des coureurs et des staffs prime avant tout, il est important de laisser passer l’épidémie et l’on espère que les Strade Bianche seront reportées dans la saison.

Qu’en pensent les coureurs ?

Pour Anna Van der Breggen (Boels-Dolmans), c’est peut être la meilleure décision. « La prochaine course ? Je ne sais pas. La planification c’est tout dans le sport mais c’est impossible en ce moment. On va prendre au jour le jour. », confie-t-elle.

C’était un objectif pour le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), il avait bien préparé son affaire notamment avec une séance d’intensité hier, sous la pluie et dans le froid. A la fin de son entraînement il apprend que son équipe souhaite faire l’impasse sur l’épreuve pour préserver la santé des coureurs. On ne doute pas que tout ce travail paiera et qu’il réalisera un gros printemps de classiques.

Les sociétaires de la FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope Stine Borgli et Lauren Kitchen étaient déjà sur place, elles n’auront pas fait le voyage pour rien puisqu’elles ont pu savourer une pizza.

Certains prennent les devants, le baroudeur Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) a prévu le coup. S’il est contraint à être enfermé chez lui pour "x raison" il n’y aura pas de problème. En effet, il a prévu le stock de papiers toilette, de lait, et surtout de bières. Indispensable pour un Belge.

14 jours de quarantaine à Abu Dhabi

Du côté des Emirats il y en a qui n’ont pas eu le choix, ils n'ont rien pu anticiper. Contraints de resté à l’hôtel en isolement pendant 14 jours, les équipes Groupama-FDJ et Cofidis s’occupent comme elles peuvent. Après avoir reçu les vélos hier, avec de charmants livreurs… ça ferait presque peur d'ailleurs, les coureurs peuvent à nouveau s’entraîner.

Après 5 jours de repos forcé, Arnaud Démare va effectuer 9 jours avec un programme inédit spécial home-trainer, concocté par son entraîneur Julien Pinot. Loin d’être l’idéal, c’est mieux que rien. Séances courtes, intensives, plusieurs fois par jour, il va y avoir du sport dans les chambres d’hôtel. Ils ont quand même un sacré mental ces cyclistes ! Bon courage à eux.

