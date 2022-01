Lotto Soudal dévoile son programme pour la saison 2022

Publié le 15/01/2022 19:00

Lors de sa journée de presse annuelle, Lotto Soudal a présenté le programme de tous ses coureurs.

Le programme des coureurs Lotto Soudal pour la saison 2022

Ewan à Sanremo, Gilbert sur les ardennaises et Vermeersch à l’assaut des flandriennes, Lotto Soudal a dévoilé le programme de ses coureurs :

Programme de Caleb Ewan

Tour d’Arabie saoudite, UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Milan-Sanremo, Oxyclean Classic Bruges-La Panne, Gand-Wevelgem in Flanders Fields, Tour d’Italie, Tour de France.

Caleb Ewan, qui compte déjà 5 étapes du Tour et 5 étapes du Giro à son palmarès, fera à nouveau de ces deux Grands Tour son objectif principal. « Ça me fait très plaisir que l’équipe me fasse confiance et me permette une nouvelle fois d’aller y chercher des victoires d’étapes », explique le sprinteur australien. « L’an dernier, ils m’ont aidé à m’imposer par deux fois au Giro. J’ai connu plus de malchance au Tour, mais je suis prêt à y retourner cette année pour me mesurer aux meilleurs coureurs de la planète. »

Ewan vise également la plus haute marche du podium dans l’un des cinq monuments du cyclisme, Milan-Sanremo : « Mes deux deuxièmes places montrent que je suis capable d’aller loin dans cette course. L’équipe m’a parfaitement aidé à me préparer cet hiver, donc je pense pouvoir faire une très bonne prestation lors de cette superbe classique. »

Programme de Philippe Gilbert

Tour de Majorque, Tour de Provence, Omloop Het Nieuwsblad, Le Samyn, Paris-Nice, Milan-Sanremo, Tour de Catalogne, Volta Limburg Classic, Amstel Gold Race, Flèche Brabançonne, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

Pour sa dernière saison chez les professionnels, Philippe Gilbert a décidé de se concentrer sur les courses dans lesquelles il a brillé durant toute sa carrière. « Je suis bien décidé à terminer ma carrière sur une bonne note », explique celui qui s’est déjà adjugé 4 des 5 monuments du cyclisme. « Ça fait plaisir d’être une dernière fois au départ de ces épreuves qui m’ont donné tant de bons souvenirs. Quand je vois tout le travail effectué jusqu’à présent par l’équipe et par le staff, je pense que le printemps devrait être bon. »

Programme de Florian Vermeersch

Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Le Samyn, Strade Bianche, Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Oxyclean Classic Bruges - La Panne, E3 Saxo Bank Classic, À Travers la Flandre, Tour des Flandres, Flèche Brabançonne, Paris-Roubaix, Tour d’Espagne.

Florian Vermeersch, deuxième de Paris-Roubaix l’an passé, rêve à nouveau de pavés cette année. « La saison dernière, j’ai connu une journée de rêve à Paris-Roubaix », nous livre le coureur de 22 ans qui a récemment prolongé avec Lotto Soudal jusqu’en 2024. « Cette prestation est encore très récente, mais j’ai déjà hâte d’être au printemps prochain. Pour moi, tous les ingrédients sont réunis au sein de l’équipe pour faire quelque chose de beau. Cette année, je devrais en principe faire toutes les classiques flandriennes, mais on surveillera ma condition à l’issue de chaque course. En fonction de mes sensations, je pourrais laisser certaines courses de côté. »

Programme de Victor Campenaerts

Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Le Samyn, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Bredene Koksijde Classic, E3 Saxo Bank Classic, Gand-Wevelgem, À Travers la Flandre, Tour des Flandres, Amstel Gold Race, Flèche Brabançonne, Paris-Roubaix.

L’arrivée de Victor Campenaerts cet hiver marque le retour d’un visage bien connu de l’équipe. Il était parti en tant que spécialiste du contre-la-montre et il revient à présent en coureur de classiques. « Cette année, je viserai principalement les semi-classiques, mais pas encore les monuments. Des courses comme Le Samyn ou À Travers la Flandre, par exemple, me conviennent davantage. Mais j’espère pouvoir décrocher de bons résultats avec l’équipe dans les plus grandes courses également. Notre équipe est jeune et ambitieuse, et je me réjouis de courir avec mes coéquipiers. »

Programme de Thomas De Gendt

GP la Marseillaise, UAE Tour, Paris-Nice, Tour de Catalogne, Tour d’Italie.

Thomas De Gendt mettra une nouvelle fois l'accent sur le parcours vallonné des courses à étapes. « On a déjà fait du bon travail avec l’équipe », se réjouit celui qui a remporté des étapes dans les Grands Tours. « L’ambiance du stage est excellente et j’ai hâte de reprendre la compétition. Paris-Nice, le Tour de Catalogne et le Giro sont des épreuves dans lesquelles j’ai déjà pu faire de belles choses. J’espère que ce sera encore le cas cette année. »

Programme d’Andreas Kron

Challenge de Majorque, Jaén Paraiso Interior, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Tour de l’Ardèche, Drôme Classic, Strade Bianche, Amstel Gold Race, Flèche Brabançonne, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège.

C’est lorsque la route s’élève qu’Andreas Kron brille le plus. Le Danois de 23 ans, vainqueur l’an passé d’étapes en Catalogne et en Suisse, se concentrera cette saison sur les classiques ardennaises et sur une éventuelle première participation au Tour de France. « L’équipe me fait confiance et je suis heureux de pouvoir les remercier avec des résultats. Je pense sincèrement que toute l’équipe connaîtra une excellente saison. »

Programme de Brent Van Moer

Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Le Samyn, Strade Bianche, Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Oxyclean Classic Bruges-La Panne, E3 Saxo Bank Classic, Gand-Wevelgem, À Travers la Flandre, Tour des Flandres, Flèche Brabançonne, Paris-Roubaix.

Brent Van Moer, vainqueur d’étape au Dauphiné l’an passé, mettra tout d’abord l’accent sur les classiques. « Nokere Koerse, À Travers la Flandre et la Flèche Brabançonne sont des courses qui me conviennent très bien et j’aimerais y faire quelque chose. L’équipe est très unie et je pense qu’on nous verra sous notre meilleur jour cette saison. »

Programme de Tim Wellens

Challenge de Majorque, Jaén Paraiso Interior, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Volta Limburg Classic, Amstel Gold Race, Flèche Brabançonne, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège.

Les classiques ardennaises restent le terrain de prédilection de Tim Wellens. « Je serai au départ des courses que j’aime disputer et dans lesquelles je peux me démarquer. Comme toujours, j’espère être performant dès le début de saison. Mes principaux objectifs auront lieu après l’Omloop Het Nieuwsblad. »

Programme d’Arnaud De Lie

Tour de Majorque, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, GP Jean-Pierre Monseré, Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Oxyclean Classic Bruges-La Panne, Gand-Wevelgem, À Travers la Flandre, Tour des Flandres, Grand-Prix de l’Escaut.

C’est plein d’espoir qu’Arnaud De Lie s’apprête à entamer sa première saison chez les pros. Sans aucune pression, le jeune coureur de Lotto Soudal fera la connaissance des classiques flandriennes. « Ce serait génial de prendre part au Tour des Flandres dès ma première année chez les pros. Ma participation dépendra de mes premières prestations lors des courses de début de saison. Quoi qu’il en soit, je suis très reconnaissant des opportunités qui me sont données et du programme qui se dessine. »