Malgré les doutes, Van der Poel à la tête de l'équipe Hollandaise des championnats du monde

Publié le 15/09/2021 19:10

Koos Moerenhout, l’entraîneur de l’équipe néerlandaise, a maintenu Mathieu van der Poel à la tête de l’équipe nationale pour les prochains championnats du monde malgré l’incertitude sur sa participation.

Lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, le coureur hollandais Mathieu van der Poel a fait une mauvaise chute qui l’a blessé au dos. Cette blessure qui l’a contraint au repos a totalement bouleversé son programme. La participation aux championnats du monde le 26 septembre prochain de celui qui a porté 6 jours durant le maillot jaune lors du dernier Tour de France est toutefois incertaine. Cela n’a cependant pas empêché l’entraîneur de l’équipe néerlandaise de le nommer à la tête de l’équipe sans désigner de remplaçant pour l’instant en cas de forfait du petit fils de Raymond Poulidor.

Une chance sur deux de participer aux championnats du monde

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, Mathieu van der Poel a repris l’entraînement et la compétition. Dimanche dernier il a effectivement participé à l'Antwerp Port Epic, une course sur route, pavés et chemins de terre de 170 Km, épreuve qu’il a remporté. A l’issue de cette course, le champion hollandais a toutefois indiqué la probabilité qu’il participe aux championnats du monde le 26 septembre prochain n’était que d’une chance sur deux.

Son directeur de course aussi dans l’expectative

Christoph Roodhooft, le directeur sportif de son équipe Alpecin-Fenix, a toutefois indiqué à nos confrères du journal « Het Laatste Nieuws » que son coureur avait ressenti davantage de douleurs au dos le jour suivant la course, ce qui est inquiétant pour sa participation aux championnats du monde. Roodhooft a toutefois déclaré à nos confrères « Nous aimons penser qu'il pourra à nouveau s'entraîner correctement ce mardi » avant d’ajouter : « L'éponge n'a pas été jetée pour les championnats du monde. Il est vrai qu'il lui manque quelques kilomètres d'entraînement et de compétition. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet maintenant. Ce n'est pas comme s'il pouvait s'entraîner dix fois pendant six heures. Mais est-ce un problème ? ».





Mathieu van der Poel nommé à la tête de l’équipe hollandaise

Koos Moerenhout, l’entraîneur de l’équipe nationale des Pays-Bas a toutefois maintenu Mathieu van der Poel comme leader de l’équipe néerlandaise malgré le fait que le coureur n’ait pas encore indiqué s’il participera ou pas aux championnats du monde. Dans l’annonce faite par la fédération néerlandaise de cyclisme, Koos Moerenhout n’a pas nommé de remplaçant pour le moment dans l’hypothèse où Mathieu van der Poel ne participerait pas.

Koos Moerenhout est optimiste sur la participation de son champion

L’entraîneur hollandais a par ailleurs déclaré : « Les expériences de Mathieu van der Poel le week-end dernier sont si positives que nous avons bon espoir qu'il puisse participer. Après le week-end, Mathieu devra décider si son dos peut supporter la charge et s'il peut faire le travail d'entraînement nécessaire en vue des Championnats du monde. Bien sûr, cela fait une différence s'il peut y être en bonne condition, car il sera alors considéré comme un favori par beaucoup. Nous avons plus de coureurs qui peuvent concourir dans ce domaine pendant longtemps, mais avec Mathieu là-bas, nous avons évidemment une meilleure chance d'obtenir un bon résultat ».