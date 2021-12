Matej Mohoric a créé une fondation pour développer le cyclisme auprès des jeunes slovènes

Publié le 03/12/2021 18:35

Matej Mohoric a rejoint ses compatriotes en lançant, lui-aussi, une association destiner à développer le cyclisme auprès des jeunes slovène. La présentation de la fondation a eu lieu hier.

Après les champions slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma), c’est au tour de Matej Mohoric de lancer une fondation visant à soutenir et développer le cyclisme auprès des jeunes. Le coureur de Bahreïn Victorious a présenté hier sa nouvelle organisation éponyme à l'hôtel Grof de Vransko, à un groupe d'officiels et de journalistes du cyclisme slovène. Une nouvelle initiative qui pourrait faire de la Slovénie une pépinière de champions cycliste pour les prochaines années.





Fondation Matej Mohoric : investir pour le cyclisme slovène de demain

Dans un communiqué de presse publié par son équipe, le grimpeur de 27 ans a justifié la création de cette fondation : « La génération de jeunes cyclistes de l'équipe nationale de cette année est extrêmement forte et elle a un énorme potentiel, c'est donc aussi une raison pour laquelle cette année est le bon moment pour établir et commencer à faire fonctionner la Fondation ».

Le double vainqueur d’étape du Tour de France 2021 a poursuivi en ajoutant : « Je vais aider avec mes connaissances, mon expérience et financièrement, car c'est un excellent investissement pour construire un programme de qualité et de haut niveau pour les jeunes cyclistes. J'espère que ces gars auront à peu près les mêmes chances que les autres équipes nationales en Europe et qu'ils auront un point de départ encore meilleur ».

Un focus sur le développement au niveau junior

Matej Mohoric a indiqué que l’objectif déclaré de cette fondation est d'aider à développer le cyclisme au niveau junior par le biais de l'entraînement, de la fourniture d'équipements à ceux qui n'en ont pas les moyens, et de la promotion plus large du cyclisme en tant qu'activité récréative. Le plan est principalement axé au niveau national, mais le coureur slovène a aussi précisé qu’il espérait également pouvoir s’impliquer personnellement dans l’organisation de courses au niveau local.

L’intérêt particulier envers les juniors vient probablement du fait que c’est à ce moment que Matej Mohoric s’est fait connaître. En effet, c’est à cette période qu’il est devenu champion du monde junior de course sur route après avoir été sacré champion de Slovénie du contre-la-montre junior.

À ce sujet, le coureur de Bahreïn Victorious a précisé : « La fondation Matej Mohoric soutiendra à la fois l'équipe nationale junior slovène et le cyclisme pour les jeunes catégories à un niveau plus local. L'objectif est de rapprocher les enfants du sport et de créer [un] environnement dans lequel ils peuvent exceller ».

La Fondation Matej Mohoric va coopérer avec l’association cycliste slovène

La Fondation Matej Mohoric sera officiellement alignée sur l'organe directeur du cyclisme en Slovénie, l'Association cycliste slovène (KZS), et la coopération a été finalisée par une lettre d'intention signée par le président de la KZS, Pavel Mardonovic. Ce dernier a réagi à l’annonce de la création de la fondation : « C'est un grand plaisir pour moi que Matej soutienne l'Association cycliste slovène ou plus précisément l'équipe nationale des jeunes. La catégorie des jeunes est significative pour la suite d'une carrière. C'est une période qui est extrêmement sensible à l'âge, les potentiels se manifestent déjà à cette époque, et cette période est cruciale pour réagir au bon moment et aider les jeunes cyclistes et les guider correctement ».