Mathieu van der Poel va reprendre la compétition avec un programme adapté

Publié le 09/09/2021 16:00

Après sa lourde chute lors des JO de Tokyo, Mathieu van der Poel a été contraint d’annuler sa participation à différentes courses. Il devrait reprendre, sous forme de test, le 12 septembre prochain. Son programme futur dépendra de

C’est durant l’épreuve de VTT des derniers Jeux Olympiques de Tokyo en juillet dernier que le coureur hollandais de l’équipe Alpecin-Fenix avait fait une impressionnante chute. Alors qu’il était l’un des favoris de l’épreuve, le coureur de 26 ans a fait un soleil après être passé sur un rocher et était lourdement retombé sur le dos. Un temps sonné, il avait tenté de reprendre la course en vain. Il a dû abandonner à un tour de l’arrivée. Des douleurs au dos l’ont contraint à la récupération depuis cette chute.

Une chute qui fait dérailler la saison de Mathieu van der Poel

Blessé lors de cette chute durant les Jeux Olympiques, il a dû interrompre sa saison et se résoudre à ne pas défendre son titre au Tour du Benelux mais aussi déclarer forfait pour les Mondiaux de mountainbike à Val di Sole en Italie. Dans un communiqué publié sur Twitter, son équipe Alpecin-Fenix annonce toutefois son prochain retour à la compétition : « Mathieu van der Poel s'entraîne de manière stable depuis une semaine. Il sera au départ de l'Antwerp Port Epic dimanche. Ensuite, une évaluation sera faite en interne en vue de la suite de sa saison ». Le petit-fils de Raymond Poulidor va donc profiter de cette course qui combine route, pavés et chemins de terre sur 170 Km de plat avec une arrivée à Anvers pour tester la résistance de son dos.





Son dos résistera-t-il à la pression ?

Autorisé à reprendre la compétition, le programme à venir du champion néerlandais reste toutefois suspendu à sa récupération. Dans un autre communiqué, son équipe a précisé : « Pour le moment, il n'y a aucune raison de mettre en question sa participation aux Championnats du monde et à Paris-Roubaix. Son programme d'entraînement et de course des prochains mois sera adapté en fonction de sa récupération ». L’évolution de la récupération de sa blessure conditionnera donc à la fois son programme d’entraînement que ses ambitieux projets pour les derniers mois de l’année notamment les Championnats du monde sur route qui se dérouleront en Flandres à la fin du mois mais aussi le Paris-Roubaix début octobre avant de reprendre le cyclocross durant l’hiver.

Une saison qui avait pourtant bien débuté pour Mathieu van der Poel

Cette vilaine chute lors des Jeux Olympiques de Tokyo a stoppé l’élan de Mathieu van der Poel. En effet, le quadruple champion du monde de cyclocross comptait pas moins de 7 victoires et a porté, durant six jours, le maillot jaune durant le dernier Tour de France. Le lendemain après avoir perdu sa place de leader lors de la première étape alpine, il avait abandonné le Tour de France… pour mieux se préparer aux Jeux Olympiques de Tokyo.