Publié le 08/03/2020 15:30

Après une course digne d'une classique où le vent et la pluie ont permis une course de mouvement, c'est finalement le Champion d'Allemagne Maximilian Schachmann qui réalise le coup double en remportant l'étape et le jaune.

C’est parti pour Paris-Nice ! Non sans mal, la première course World Tour sur le sol européen aura bien lieu. En effet, l’épreuve s’est élancée ce dimanche 8 mars à Plaisir pour 154 kilomètres. L’arrivée aura elle aussi lieu dans la cité des Yvelines qui proposera un final haletant. Alors que cette première étape de cette 78ème édition nous promet du grand suspense, on se demande surtout qui succédera à Egan Bernal (Ineos), absent cette année. Après les forfaits de plusieurs formations ayant choisi de retirer leurs coureurs des pelotons pour plusieurs semaines, l’inscription en dernière minute des équipes B&B Vital Concept et Circus-Wanty Gobert, ainsi que la venue de plusieurs coureurs initialement inscrits sur les courses italiennes contraintes à l’annulation, ce seront finalement 136 coureurs qui prendront le départ de Plaisir. Celui qui sera décerné en fin de semaine prochaine est dans le viseur de Nairo Quintana (Arkéa Samsic), l’homme en forme du début de saison, notamment opposé dans l’optique du titre aux Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) et Thibaut Pinot (Groupama FDJ), à l’ancien vainqueur Richie Porte (Trek Segafredo) et à son coéquipier Vincenzo Nibali.

Parcours complet de ce Paris-Nice 2020 | © Google Image

Un parcours de tous les possibles

Si la première étape relativement courte (154 km) permettra aux coureurs de se mettre en jambe, le final promet d’être explosif. En effet, si l’étape est relativement plate, les 5 derniers kilomètres sont beaucoup plus ardus. A environ 5 kilomètres de l’arrivée, à Neuphle-le-Château, les coureurs graviront une côte pavée de 1,4 kilomètres à 7,8% de moyenne. Idéale pour les puncheurs, cette côte pourrait mettre à mal les sprinteurs les moins bons lorsque la route se cabre. En revanche, la pluie et le vent pourraient bien jouer des tours aux coureurs. On le sait, le vainqueur de Paris-Nice doit être bon grimpeur pour passer les plaines et la haute montagne mais aussi doit savoir frotter et se placer en cas de bordure.

Profil de la première étape de Paris-Nice | © PCS

Le départ réel a été donné à 11h20 ce matin sous une météo légèrement pluvieuse où le compteur affichait 8 degré. Peu après ce dernier, la première attaque est donnée par le Français Romain Combaud (Nippo Delko One Provence) qui est desuite rejoint par son compatriote Jonathan Hivert (Total Direct Energie). Le duo évolue progressivement au fil des kilomètres et prend jusqu’à 5min30 d’avance en moins de 20km. Le vent tend le peloton et sous l’impulsion des coéquipiers de Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), l’écart se réduit et le peloton se scinde à plusieurs reprises. Combaud et Hivert résistent jusqu’au km70 où Jonathan Hivert parvient tout de même à prendre les points au sommet de la deuxième côte de Neauphle-le-Château.

L'échappée matinale composée de Romain Combaud et Jonathan Hivert | © ASO

Des chutes et des bordures

L’échappée reprit, tous veulent être à l’avant et protéger leur leader car le vent tourne et les bordures pouvent se dessiner à tout moment. Enchaînement de rond-point avec une route humide et plusieurs coureurs partent à la faute. Le Champion de France Warren Barguil (Arkéa Samsic) et le leader de AG2R La Mondiale ; Romain Bardet sont amenés au sol. La course prend un autre tournant, sous l’impulsion de la Sunweb, le peloton se divise en de nombreux groupes. La première bordure est composée de 16 unités dont l’homme en forme du moment, Nairo Quitana mais aussi Julian Alaphilippe et Tiesj Benoot (Sunweb) tandis que Thibaut Pinot (Groupama FDJ), lui figure dans le groupe de contre repoussé à plus de 30sec. Lors du sprint intermédiaire du km124, Julian Alaphilippe va chercher les bonifications en passant en tête au sommet. Suivi par le Belge Tiesj Benoot, ils poursuivent leur effort et se lancent dans un véritable mano à mano.

Julian Alaphilippe et Tiesj Benoot aux avants-postes dans le final | © Ad.nl

Un final exaltant

Alors que les 2 derniers vainqueurs des Strade Bianche sont à l’avant, les poursuivants et le groupe de Thibaut Pinot font la jonction et la poursuite sur les deux hommes de tête est alors lancée. Mais c’était sans compter sur la formation de Patrick Lefevere qui se positionne en tête de ce qui reste du peloton et imprime un faux rythme. Dans le juge de paix : la côte en pavée de Neuphle-le-Château (1,4km à 7,8%), deux coureurs parviennent à sortir en contre. Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) et Dylan Teuns (Bahrain McLaren), ils bouchent le trou sur les 2 échappés. Ils sont alors 4 dans les rues de Plaisir pour remporter cette première étape. Alaphilippe jète ses dernières forces mais ce ne sera pas suffisant. Le champion d’Allemagne Maximilian Schachmann est le plus rapide. Il devance Dylan Teuns et Tiesj Benoot. Le Français prend la 4èmeplace mais grâce à ses bonifications remportées durant l’étape, gagne de précieuses secondes au classement général. Un classement général qui revient donc à Schachmann à l’issue de cette première étape.

Maximilian Schachmann remporte la première étape du Paris-Nice 2020 | © RTLsport

Demain, 166,5km attendent les coureurs avec un départ donné à Chevreuse et une arrivée jugée à Chalette-sur-Loing qui devrait voir les meilleurs sprinteurs se disputer la victoire.

Classement 1èreétape :

Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) en 3h32’19“ Dylan Teuns (Bahrain McLaren) à mt“ Tiesj Benoot (Sunweb) à mt“ Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) à 3“ Cees Bol (Sunweb) à 15“ Nils Politt (Israël Start-Up Nation) à mt“ Giacomo Nizzolo (NTT) à mt“ Sergio Andres Higuita Garcia (EF) à mt“ Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) à mt“ 10.Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep) à mt“

Classement général à l’issue de la 1èreétape :

Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) en 3h32’19“ Tiesj Benoot (Sunweb) à 2“ Dylan Teuns (Bahrain McLaren) à 4“ Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) à 7“ Pello Bilbao Lopez De Armentia (Bahrain McLaren) à 24“ Rudy Molard (Groupama FDJ) à 24“ Cees Bol (Sunweb) à 25“ Nils Politt (Israël Start-Up Nation) à mt“ Giacomo Nizzolo (NTT) à mt“ 10.Sergio Andres Higuita Garcia (EF) à mt“

Maillot vert : Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)

Maillot à pois : Jonathan Hivert (Total Direct Energie)

Par Jade WIEL