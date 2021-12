Nouveau maillot 2022 par LaPassione pour l'équipe Movistar

Publié le 15/12/2021 12:30

Movistar a dévoilé aujourd'hui ses maillots 2022, après avoir annoncé il y quelques temps avoir noué un partenariat avec la marque Italienne LaPassione, ils nous dévoilent aujourd'hui leur kit 2022.

Comment le maillot Movistar a été redessiné par LaPassione

“Avant de nous pencher sur le design et les couleurs, nous avons tout d'abord retracé les 41 années d'histoire des équipes d'Abarca Sports, en analysant les graphismes, couleurs, tonalités et combinaisons chromatiques utilisées” explique Yurika Marchetti co-fondatrice de la marque "En plaçant les uns à côté des autres les quelque 40 maillots utilisés par les équipes depuis le début de son histoire, la constante du deep-blu nous a immédiatement sauté aux yeux : une couleur présente dès les prémices, au début des années 80. Le bleu foncé apparaît pour la première fois sur les maillots de l'équipe de l'époque Reynolds de Pedro Delgado entre 1983 et 1989. Il réapparaît ensuite entre 1994 et 2004 sur les maillots Banesto portés par Miguel Indurain, puis de nouveau sur les maillots Movistar, à partir de 2011."

"Très vite, nous nous sommes rendus compte que La Passione et les Movistar Team avaient dans leur héritage et dans l’utilisation du bleu foncé une sorte de dénominateur commun. Plus qu'une simple coïncidence chromatique, nous pourrions parler d'une affinité innée de style et d'élégance”

À noter que l'équipe féminine et masculine porteront la même tenue.

© Movistar

©Movistar