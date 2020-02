Publié le 29/02/2020 17:30

Pour certain(e)s, il marque l'ouverture de la saison européenne, pour d'autres, l'ouverture des classiques belges. Le circuit du Het Nieuwsblad nous a encore offert du beau spectacle. En voici les résumés.

Il marque l’ouverture de la saison des classiques, comme toujours, le circuit du Het Nieuwsblad a eu lieu ce samedi. Pour les femmes, c’est la 15èmeédition tandis que pour les hommes la 75ème. Comme chaque année, le circuit reste inchangé avec 123km pour les dames et 200km pour les messieurs. En revanche, en cette nouvelle décennie, ce sont les conditions climatiques qui nous promettent du grand spectacle puisque la pluie et le vent puissant sont annoncés au programme. Les femmes auront comme chaque année, 5 secteurs dont le difficile Padderstraat à mi-course et 10 monts dont 4 en pavés avec notamment les 2 derniers : le mur de Grammont (Muur-Kapelmuur) et le Bosberg. Les hommes eux, auront 9 secteurs pavés où le plus long dure 2300m (Padderstraat) et 13 monts dont à deux reprises le Leberg mais surtout le célèbre mur de Grammont.

Profil du OHN femmes et hommes | © PCS

Qui pour succéder à Chantal Van Den Broek-Blaak (Boels Dolmans) et Zdenek Stybar (Deceuninck-QuickStep) qui avaient tous les deux coupé la ligne après un numéro en solitaire ?

Sans aucun doute, la liste des participant(e)s nous promet une belle bagarre. Chez les dames, on retrouve les meilleures mondiales à l’image de la vainqueur sortante, de la Championne du Monde Annemiek Van Vleuten (Mitchelton Scott), de Jip Van Den Bos (Boels Dolmans) mais aussi de Marta Bastianelli (Ale BTC Ljubljana), Soraya Paladin (CCC-liv), Lucinda Brand (Trek-Segafredo), Coryn Rivera (Sunweb) ou encore Chloe Hosking (Rally). Mais on peut aussi s’imaginer un tout autre scénario avec une échappée d’outsiders aller au bout.

Du côté des hommes, Beaucoup de grands noms, peuvent faire de cette édition jubilée une course inoubliable. Ici aussi, le vainqueur sortant est de la partie, épaulé par Yves Lampaert, Bob Jungels ou encore Kasper Asgreen, il tentera de défendre son titre. Face à lui, le Champion du Monde Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Dylan Teuns (Bahrain McLaren), Greg Van Avermaet (CCC), les frères Naesen (AG2R La Mondiale), Sep Vanmarcke (EF), Tiesj Benoot (Sunweb), Nils Politt (Israel Start-Up Nation) ou encore Michael Valgren (Team NTT). Sans oublier le retour de Philippe Gilbert (Lotto Soudal) et Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma).

FEMMES

Peu de kilomètres après le levé de drapeau, 3 filles ont ouvert la route avec Maaike Boogaard (Ale BTC Ljubljana), Femke Markus (Parkhotel Valkerburg) et Emily Newson (Tibco), mais avec un vent de face durant toute la première partie de course, l'écart n'a jamais dépassé la minute.

A 90km de l’arrivée, la formation Hollandaise Boels Dolmans sous l’impulsion de Christine Majerus tente un coup de bordure qui divise le peloton en plusieurs morceaux. Mais lorsque les échappées sont rattrapées, le peloton se reforme, le tout à l’entrée du premier secteur pavé long de 2km. Au fil des monts et avec le gros travail des Boels Dolmans en tête de peloton, un groupe de 21 filles se forme et prend le large, repoussant les poursuivantes à une quarantaine de secondes. On retrouve donc en tête la vainqueur sortante et 3 de ses coéquipières, la Championne du Monde, Alice Barnes (Canyon Sram), Ruth Winder et Ellen Van Dijk (Trek-Segafredo), Floortje Mackaij (Sunweb), Aude Biannic (Movistar), Marta Bastianelli (Ale BTC Ljubljana) ou encore la sprinteuse Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg). Tandis que derrière, piégée, c’est la formation Française FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui mène la chasse pour sa leader Emilia Fahlin.

Le peloton se divise sous l'impulsion de Christine Majerus | © GCN

La chasse aura duré plus de 70km, en vain. Car même si en tête de course, il n’y a pas d’attaques, Sarah Roy (Michelton-Scott) et Christine Majerus (Boels Dolmans) sont là pour assurer un bon tempo et préparer le terrain pour leur leader. Le suspense est entier à l’entrée du Mur de Grammont, elles sont toujours 21 à pouvoir remporter la classique. Il faut attendre les pavés de Grammont pour voir la première attaque et pas des moindres puisque c’est la Championne du Monde en titre, Annemiek Van Vleuten (Michelton-Scott) qui la place. Seule Floortje Mackaij (Sunweb) parvient à tenir sa roue mais seulement sur quelques mètres. La Hollandaise est au-dessus, lancée dans un contre-la-montre de 18km avec à sa poursuite : Marta Bastianelli, Floortje Mackaij, Ellen Van DIjk et Chantal Van Den Broek-Blaak. Mais la numéro 1 mondiale ne flanche pas et file vers Ninove et sa première victoire de la saison.

Annemiek Van Vleuten passe à l'attaque dans le mur de Grammont | © GCN

Annemiek Van Vleuten (Michelton-Scott) ouvre donc son compteur de victoires en remportant la première classique de la saison. Elle devance avec près de 40sec d’avance la Championne d’Italie Marta Bastianelli (Ale BTC Lujbljana) et Floortje Mackaij (Sunweb) tandis que la vainqueur de 2019 échoue au pied du podium.

Annemiek Van Vleuten remporte sa première victoire en arc-en-ciel | © GCN

Classement général final :

Annemiek Van VLeuten (Michelton Scott) en 3h34’55“ Marta BAstianelli (Ale BTC Lujbljana) à 42“ Floortje Mackaij (Sunweb) à mt“ Chantal Van Den Broek-Blaak (Boels Dolmans) à mt“ Ellen Van Dijk (Trek Segafredo) à 44“ Elizabeth Banks (Bigla-Katusha) à 1’13“ Eugenia Bujak (Ale BTC Lujbljana) à mt“ Chloé Hosking (Rally) à 1’30“ Jip Van Den Bos (Boels Dolmans) à mt“ 10.Aude BIannic (Movistar) à mt“





HOMMES

La physiologie de la course chez les hommes est similaire en début de course. Ils sont 5 à s’extirper du peloton dont 2 pour Movistar avec le jeune Matteo Jorgenson et son coéquipier Lluis Mas. Avec eux, Senne Leysen (Alpecin Fenix), Mathijs Paasschens (Bingoal-Wallonie Bruxelles) et Manuele Boaro (Astana). Le quinturo va alors compter jusqu’à 5min d’avance sur un peloton compact. Mais, lorsque les coureurs prennent une portion de route dégagée, le peloton met en route et avale les échappés à 100km de l’arrivée. De nouveau un vent de côté à 85km de l’arrivée et cette fois-ci ce sont les favoris qui se découvrent : un groupe d’une vingtaine d’unités prend le large avec notamment Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Oliver Naesen, Stefan Kung, Matteo Trentin, Yves Lapaert et Wout Van Aert. Des poursuivants parviennent à faire le jump et à 70km de la ligne, ils sont aux alentours de 45 à encore pouvoir lever les bras. En revanche, Philippe Gilbert, Dylan Teuns et Kasper Asgreen ont eux, loupé la bonne échappée et sont repoussés à plus d’une minute.

L'échappée de 7 unités après les nombreuses bordures | © GCN

La course se durcit encore et sous l’impulsion de la Deceuninck-QuickStep, un nouveau groupe se forme avec un avantage de plus de 2min à l’entrée du Molenberg (km158). On a alors Lampaert, Declercq (Deceuninck-QuickStep), Stuyven (Trek Segafredo), Teunissen (Jumbo Visma), Trentin (CCC), Frison (Lotto Soudal) et Kragh Andersen (Sunweb) en tête de course. Ce groupe de 7 coureurs s’attaque au mur de Grammont avec une avance de 1min30 mais dès les premières pentes, Declercq, Frison, Trentin et Teunissen montrent leur limite. C’est donc un trio qui va se jouer la gagne dans les rues de Ninove.

Le trio Belges-Danois qui va se jouer la gagne | © GCN

Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep) tente de surprendre ses adversaires à 2km de la ligne et part finalement avec Jasper Stuyven (Trek Segafredo). Le sprint est lancé, Jasper Stuyven (Trek Segafredo) dépasse le Belge et va chercher sa première victoire de la saison. Il devance donc son compatriote Lampaert tandis que Kragh Andersen (Sunweb) complète le podium.

Jasper Stuyven remporte la 75ème édition du Het Nieuwsblad | © Eurosport

Classement général final :

Jasper Stuyven (Trek Segafredo) en 5h03'24“ Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep) à mt“ Soren Kragh Andersen (Sunweb) à 6“ Matteo Trentin (CCC) à 39“ Tim Declercq (Deceuninck-QuickStep) à 1'28“ Mike Teunissen (Jumbo Visma) à mt“ Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) à mt“ Philippe Gilbert (Lotto Soudal) à mt“ Stefan Kung (Groupama FDJ) à mt“ 10.Florian Sénéchal (Deceuninck-QuickStep) à mt“

Par Jade WIEL