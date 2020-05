Publié le 08/05/2020 07:00

Encore 3 jours à patienter avant de pouvoir retourner s'entraîner sur la route, Vélo 101 est allé à la rencontre de Simon Sellier, coureur professionnel chez Total Direct Energie.

Séance de musculation en extérieur | © Simon Sellier

Pour commencer, comment vas-tu mentalement et physiquement après plus de 7 semaines confiné ?

Ca va plutôt bien, les quatre premières semaines sont passées assez vites même si mentalement ça commence à être un petit peu plus long, avec l’envie de pouvoir retourner sur la route qui se fait ressentir. Physiquement je maintiens au mieux mon niveau physique, même si je ralentis légèrement l’activité suite à une douleur au genou.

Quelle routine as-tu mis en place ? Une journée type pour toi, ça ressemble à quoi ?

La routine c’est un couché entre 22h et 23h avec un réveil autour de 8h, afin de garder un bon rythme. Ensuite petit-déjeuner, suivi d’un entraînement sur home-trainer avant le repas du midi et une petite sieste. L’après-midi j’effectue une nouvelle séance, soit sur home-trainer, du renforcement musculaire ou de la course à pied. Sinon je fais un peu de bricolage, et arrive le dîner.

La plateforme Zwift a pris une place importante dans ton quotidien de cycliste confiné. Comment l’utilises-tu ?

En effet elle a pris une place importante dans mon quotidien, je l’utilise pour rouler à plusieurs coureurs de l’équipe, c’est vraiment sympa et ludique. J’en profite aussi pour faire des exercices que je programme pour travailler différentes spécificités.

Séance d'home-trainer quotidienne | © Simon Sellier

Fais-tu des compétitions virtuelles ? Si oui, dans quelle optique ? Quelles sont les différences avec les courses réelles sur route ?

Je fais des courses virtuelles dans l’optique de garder l’objectif du jeu et de la compétition, mais également de pouvoir aller chercher des intensités plus facilement que tout seul. Il y a pas mal de différences même si on se rapproche de plus en plus de la réalité. On a beaucoup moins de choses à prendre en compte, que ce soit le ressenti, le placement, ou encore la gestion du vent.

Le report du Tour de France a-t-il eu un impact sur ta motivation ? Cela a changé quelque chose dans ta vision des choses ?

Oui et non car nous savions que si le Tour gardait sa date de base, il aurait simplement été annulé alors c’est une bonne chose qu’il ait été reporté. Nous pouvons avoir une date de « reprise » car toutes les autres compétitions vont se mettre en place autour de cet évènement. Cela ne change pas grand-chose pour moi, si ce n’est d’avoir une date qui motive pour la reprise, sans cela il est difficile d’avancer.

Comment entretenez-vous les liens au sein de ton équipe durant cette période ?

J’ai les DS et mon entraîneur au téléphone, tout comme certains coureurs. Sinon nous échangeons sur le groupe Whatsapp de l’équipe, et quand nous nous retrouvons sur Zwift pour rouler ensemble.

Du renforcement musculaire au programme | © Simon Sellier

Quel est ton passe-temps favori pour occuper ton temps libre ?

Mes passe-temps favoris sont le bricolage et le jardinage, j’apprécie beaucoup d’être à l’extérieur. Sinon je fais des jeux de société avec ma copine.

As-tu des doutes, des interrogations, une certaine frayeur sur l’évolution de la situation ?

Forcément j’ai quelques doutes pour la suite, la reprise des courses est compliquée avec toutes les nouvelles normes qu’on va devoir respecter. Mais dans un premier temps il va falloir que le Covid-19 soit résolu, sans ça nous ne pouvons pas reprendre. Je reste optimiste pour que nous puissions reprendre la compétition en fin de saison.

Qu’est-ce que tu retiendras de cette période et que tu aimerais utiliser une fois de retour dans la vie « normale » ?

Je retiendrai que j’ai fait beaucoup de choses que je n’aurais pas pu faire en temps normal. Une fois cela terminé, je souhaite utiliser mon vélo sur route (sourire).

