Primoz Roglic se sent désolé pour Van Aert et Evenepoel

Publié le 11/10/2021 09:05

Primoz Roglic s’est exprimé sur son coéquipier d’équipe, Wout van Aert faisant à la fois son éloge et assurant qu’il se sentait désolé pour lui tout en évoquant la pression qui pèse sur ses épaules.

Coéquipier avec Wout van Aert dans l’équipe Jumbo-Visma, le coureur slovène, Primoz Roglic, a comparé la pression qui pèse sur les épaules de Wout van Aert, et dans une certaine mesure sur celles de Remco Everepoel, avec l’un des sports phares de son pays natal. Le triple vainqueur du Tour d’Espagne et de la classique Milan – Turin a donné une interview au journal belge, « Het Nieuwsblad », dans laquelle il se dit peiné pour son coéquipier.





Primoz Roglic évoque la pression de tout un pays

Interrogé par nos confrères sur la contre-performance de l’équipe belge lors des récents championnats du monde qui se courraient sur leurs terres, Primoz Roglic a utilisé une comparaison avec un sport roi dans son pays : « Parfois, j'ai de la peine pour lui. Et pour Evenepoel aussi. Les attentes en Belgique sont toujours si élevées. À cet égard, j'ai de la chance en Slovénie. Tout est lié à la tradition. La Slovénie est un pays de sports d'hiver. Ce que les jeunes cyclistes en Belgique connaissent, les jeunes skieurs en Slovénie l'ont : une pression énorme aussi ».

Celui qui a commencé sa carrière de sportif comme sauteur à ski a poursuivi : « En plus, vous êtes gâtés. En Belgique, on ne se contente plus d'une deuxième ou troisième place. Ce devrait toujours être le meilleur des meilleurs. Regardez Wout dans le contre-la-montre. J'étais à la maison avec ma famille devant la télé à crier pour qu'il gagne. Et qu'est-ce que ça change à la fin ? Quelques secondes. Mais ce n'est plus suffisant pour lui. C'est un problème. Même si ça n'a pas vraiment d'importance ».

Wout Van Aert est le meilleur coureur de courses d’un jour

En dépit de sa contre-performance aux championnats du monde, Primoz Roglic ne tari cependant pas d’éloges son coéquipier de club : « Même sans victoire aux championnats du monde ou à Paris-Roubaix, Van Aert reste, de loin, le meilleur coureur de courses d'un jour de tout le peloton ».

A la question de savoir si les deux coéquipiers avaient déjà discuté pour savoir qui des deux est le coureur le plus polyvalent, Primoz Roglic a d’abord ri à la question avant d’expliquer : « Non. Nous devrions peut-être le faire un jour. C'est un gars tellement gentil. C'est un plaisir de rouler avec lui dans l'équipe. Mais pour répondre à la question : Je pense qu'il est encore plus polyvalent. Wout peut aussi faire du cyclocross comme les meilleurs, alors que je n'en ai jamais fait » avant d’ajouter, après une pause : « Je devrais vraiment faire un essai ».

Notez que ces questions de la presse belge sont intervenues après que Wout van Aert et Remco Evenepoel se soient expliqués par presse interposée sur les raisons de l’échec aux championnats du monde.