Profils et favoris : les infos à connaître pour suivre l'Etoile de Bessèges

Publié le 01/02/2022

C'est un indémodable du début de saison : l'Etoile de Bessèges ouvre le mois de février. Avec un parcours plus corsé et un plateau relevé, cette 52e édition est d'ores et déjà prometteuse.

Un parcours corsé

Jamais l’Etoile de Bessèges n’avait proposé un parcours si aguicheur aux téléspectateurs. Accoutumée aux successions de sprints massifs, en peloton plus ou moins restreint, la course se débarrasse de son train-train (de sprint) quotidien pour faire place aux monts gardois. De deux étapes de plaine l’an passé, le quota a carrément été réduit à 0 cette année. Chaque journée aura sa bosse. Et il y en aura de toutes les formes : des courtes, des longues, des roulantes et des raides… Un vrai paradis des puncheurs ! L'étoile de Bessèges sera retransmise sur l'Equipe TV tous les jours à partir de 14h45.

Les étapes et profils de l'Etoile de Bessèges 2022

1) Bellegarde – Bellegarde (Côte de la Tour), 158km, mercredi 2 février

Traditionnelle conclusion de la première depuis 2020, la Côte de la Tour de Bellegarde n’a jamais démenti son potentiel de spectacle. Ouverte aux sprinteurs par sa brièveté (500m), son fort pourcentage (10%) en sélectionne toutefois les plus puissants et explosifs. Sur la précédente édition, Christophe Laporte y avait réalisé une démonstration de force en s’extirpant du peloton en costaud pour remporter le premier bouquet de sa saison. Cette année, un scénario similaire devrait probablement se produire entre les meilleurs puncheurs-sprinteurs du plateau. Sur un tel profil, le jeu des trains n’aura qu’une utilité réduite. Seul le jarret parlera !

Profil de la première étape de l'Etoile de Bessèges 2022 | © ProCycling Stats

2) Saint-Christol-lez-Alès – Rousson, 156km, jeudi 3 février

Cette seconde étape donnera aux déçus de la veille l’occasion de se rattraper. Les deux ascensions de la Côte de Lasalle (2,1km à 0,8%) et de la Côte de Pradel (6,4km à 4,5%), respectivement situées à 112 et 26 kilomètres de l’arrivée ne changeront probablement rien à son format de course de côte. En effet, tout devrait se jouer dans l’ultime rampe de Rousson, qui hissera les coureurs jusqu’à la ligne d’arrivée. Moins pentue (6,3% de moyenne) mais plus longue (1,6km) que la côte de la Tour de Bellegarde, elle éliminera naturellement les purs sprinteurs de l’emballage final. Seuls les plus prompts à la grimpette pourront envisager la victoire, en espérant que les meilleurs puncheurs ne se livrent pas à des offensives acharnées dès le pied de la difficulté.

Profil de la 2e étape du Tour de Bessèges 2022 | © ProCycling Stats

3) Bessèges – Bessèges, 156km, vendredi 4 février

La route ne se reposera jamais lors de cette troisième journée. En effet, cette traditionnelle étape dessinée autour de Bessèges emmènera les coureurs découvrir les monts gardois. S’ils n’ont rien d’épouvantable dans leur profil, leur enchaînement pourra user les corps et faire céder les sprinteurs. Plus particulièrement, l’enchaînement final risque d’être fatal à ces derniers. Dans les 20 derniers kilomètres de la course, le col des Brousses (5,3km à 3,6%) fera guise d’entrée à l’ascension du col de Trélis (2,4km à 6,5%), montée coutumière de l’épreuve. Un fort tempo à cet endroit pourrait bien faire un sacré ménage dans le peloton, pour offrir le bouquet sur un plateau aux meilleurs grimpeurs des sprinteurs. Le peu de plaine séparant le pied de la descente de l’arriver incite même les attaquants à prendre l’offensive dans cette dernière difficulté, seuls ou en groupe. La victoire à Bessèges ne leur est nullement interdite.

Profil de la 3e étape de l'Etoile de Bessèges 2022 | © Pro Cycling Stats

4) Saint-Hilaire-de-Brethmas – Le Mont Bouquet, 147km, samedi 5 février

Cette fois, ce ne sera plus une course de côte, mais une course de col ! Dans l’histoire récente de l’Etoile de Bessèges, jamais une telle difficulté ne s’était dressée sous la roue des coureurs. Ce samedi, ils découvriront effectivement le redoutable Mont Bouquet, et ses 4,6km à 9,1%. Puisqu’aucune difficulté répertoriée ne le précèdera, son ascension sera vraisemblablement effrénée. Les formations des meilleurs grimpeurs essaieront sûrement de mettre leur leader dans les meilleures conditions possibles pour réaliser le coup double, en ayant en tête de creuser un écart suffisamment important sur les rouleurs pour ne pas craindre leur retour dans le contre-la-montre du lendemain. Au Mont Bouquet, il est ainsi fort à parier que le vainqueur sera un véritable coureur de Grand Tour, ou, du moins, un cador de la montagne.

Profil de la 4e étape de l'Etoile de Bessèges 2022 | © ProCycling Stats

5) Alès – Alès (Site de l’Ermitage), 11km de c.l.m, dimanche 6 février

D’année en année, le théâtre du dénouement ne change pas, et les péripéties s’y produisant chaque année donnent raison à l’organisation. Relativement court (11km) et se terminant en montée (2,6km à 5,8%), il ne sourit pas simplement aux rouleurs, mais bien aux coureurs complets. Explosif, puissant et bon grimpeur, le vainqueur est systématiquement un champion. Ces deux dernières années, Filippo Ganna et Alberto Bettiol s’y sont imposés, mêlant ainsi monument et maillot arc-en-ciel au palmarès de l’épreuve. Et évidemment, le lauréat du classement général de l’épreuve n’est jamais bien loin du premier du jour…

Profil de la 5e étape du Tour de Bessèges 2022 | © ProCycling Stats

Les favoris pour L'Etoile de Bessèges 2022

Si l’an passé, le Team INEOS – Grenadiers avait proposé une armada, c’est un véritable régiment d’élites qu’il emmène cette année dans le Gard. Richard Carapaz et Filippo Ganna en seront les impressionnants leaders. Et leurs adversaires ne pourront même pas compter sur leur éventuel isolement pour les attaquer. En effet, le champion olympique et le champion du monde du chrono pourront s’appuyer sur les expérimentés Michal Kwiatkowski et Laurens De Plus ainsi que les prometteurs Eddie Dunbar, Ben Tulett et Kim Heiduk pour aller décrocher les premiers succès de la formation britannique cette saison. Avec de telles prédispositions, les deux hommes figurent naturellement au sommet de la hiérarchie des favoris de l’épreuve. Grand grimpeur, Richard Carapaz sait parfaitement rouler. Immense rouleur, Filippo Ganna ne se débrouille pas plus mal en montée.

La composition du Team INEOS - Grenadiers pour cette 52e édition de l'Etoile de Bessèges | © Team INEOS - Grenadiers

Toutefois, ce duel pourrait être arbitré par l’étonnant Bauke Mollema, aux résultats se bonifiant avec le temps. Fort de ses 35 ans, le néerlandais est devenu l’as des débuts de saison. L’an passé, il avait ainsi décroché deux bouquets entre février et mars. La solidité de son équipe, notamment affichée sur le GP La Marseillaise, sera également à son avantage. Tony Gallopin, Tom Skujins ou encore Mads Pedersen n’ont effectivement rien de vulgaires gregaris.

Chez d’EF Education – Easy Post, Alberto Bettiol sera également à surveiller. A l’aise sur le contre-la-montre final, comme en atteste son succès en 2020, l’italien peut aussi se montrer à l’aise en montée lorsqu’il est en grande condition. Sa 14e place sur la très relevée course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo le prouve. Frais comme un gardon, puisqu’il n’a plus couru depuis le mois de juillet dernier, le transalpin a déjà montré qu’il avait de sacrées fourmis dans les jambes sur le GP La Marseillaise, en faisant littéralement exploser le peloton sur la route des Crêtes. Gardez donc un œil sur lui !

Du côté tricolore, de sérieuses cartes seront aussi à jouer. Tout d’abord, le célèbre Thibaut Pinot sera présent au départ de la course, avec l’ambition de peser sur son déroulement. Au contact des meilleurs sur le GP La Marseillaise, le franc-comtois est satisfait de sa progression et espère donc pouvoir de nouveau goûter à la lutte pour la gagne au Mont Bouquet. Ses aptitudes en chrono pourraient ensuite lui offrir un bel accessit le lendemain.

Thibaut Pinot peut viser haut sur l'Etoile de Bessèges | © Groupama-FDJ

Vainqueur d’étape sur la Vuelta devant la meute des cadors, Clément Champoussin portera son équipe AG2R-Citroën. Le Mont Bouquet et ses forts pourcentages correspondent parfaitement à ses capacités, et il tentera naturellement d’en profiter. Enfin, étant donné l’ahurissante condition physique affichée sur le GP La Marseillaise, Alexys Brunel devrait également se montrer acteur, sur les finaux vallonnés comme dans le contre-la-montre final. S’il le souhaite, il pourrait même se placer au classement général, en s’appuyant sur les progrès effectués en montagne grâce à son déménagement dans les Pyrénées.

Enfin, concernant les étapes pour puncheurs, on s’attend évidemment à retrouver Magnus Cort Nielsen aux premiers plans, même si son anecdotique 125e place sur le GP La Marseillaise ne fait pas étal d’une forme éblouissante. Toutefois, le danois n’aura pas autant de difficultés à escalader pour jouer la victoire au sommet de la côte de la Tour de Bellegarde. Dans cette entreprise, il pourrait être concurrencé par Greg Van Avermaet, en quête de confiance depuis l’été dernier. Les profils des deux premières étapes pourraient constituer de parfaites occasions de renouer avec le succès pour le coureur belge. Edvald Boassen Hagen, à l’aise en Provence, est également à citer du côté de la TotalEnergies. Quant à Pascal Ackermann, il poursuivra sa prise de marque avec sa nouvelle formation UAE - Emirates après son départ de la BORA-Hansgrohe durant l’intersaison. S’il est bien lancé, il deviendrait un grand favori aux bouquets, d’autant plus qu’il a prouvé au Trofeo Alducia qu’il était en mesure de passer les bosses. Finalement, les Cofidis se mettront au service de Bryan Coquard, bien présent dans l’emballage final du GP la Marseillaise. Là encore, il s’agira de se trouver entre le « Coq » et ses nouveaux coéquipiers.

Bryan Coquard espèrera briller sous le soleil de Cofidis | © Cofidis

Par Jean-Guillaume Langrognet