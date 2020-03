Publié le 14/03/2020 18:39

Le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) s'impose en costaud sur la dernière étape de Paris-Nice devant Tiesj Benoot (Sunweb) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe) s'offre le général.

Cela est surement le dernier résumé de course avant plusieurs semaines. La faute à l’épidémie du coronavirus qui touche le monde entier actuellement. De nombreux pays ont fermé leurs frontières, les événements sportifs sont annulés pour ne pas répandre le virus. Des décisions compréhensibles pour garantir la santé de toutes et tous, on espère que cette période difficile sera qu’un mauvais souvenir dans quelques semaines.

Thomas De Gendt qui mène l'échappée | © Paris-Nice

Paris-Nice a donc été la dernière épreuve cycliste au goût du jour, même si raccourcie d’une journée. L’étape numéro 7 entre Nice et Valdeblore La Colmiane a clôturé la semaine et malgré l’étrange situation dans laquelle nous sommes, le spectacle était de la partie, tout comme le soleil. Col de Vence pratiquement d’entrée de jeu, suivi de plusieurs côtes avant d’en terminer avec la montée finale de 16,3km à 6% et une sacrée échappée a pris la fuite. On retrouve les Français Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), Nicolas Edet et Anthony Perez (Cofidis), Aurélien Paret-Peintre (AG2R La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) et Alberto Bettiol (EF Pro Cycling). Bref, un groupe qui ne fait pas rire mais le peloton ne souhaite pas leur laisser trop de champ, étant donné qu’Alaphilippe est 10ème au général à 2’04’’ de Schachmann. Les fuyards abordent l’ascension finale avec à peine plus d’une minute d’avance, trop peu pour espérer se jouer la victoire après une journée à l’avant même en étant de bons grimpeurs.

Le Belge Thomas De Gendt (Lotto Soudal) fait le forcing dès le pied et lâche ses compagnons d’échappée un à un, il sera le dernier rescapé mais cela ne sera pas suffisant. Le groupe des favoris avance à un gros tempo avec la première attaque de l’Auvergnat Romain Bardet (AG2R La Mondiale), avant d’être repris et contré par Nairo Quintana (Arkéa-Samsic). Une nouvelle fois personne n’aura pu résister au Colombien et les Benoot, Pinot, Huiguita, Nibali… se sont joués les places sur le podium.

Nairo Quintana s'impose sur la dernière étape de Paris-Nice | © Bettini Photo

On a donc un succès de Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) à Valdeblore La Colmiane, ce qui nous surprend que très peu à la vue de son excellent début de saison avec ses victoires au général du Tour de la Provence et sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var. Vainqueur hier, le Belge Tiesj Benoot (Sunweb) prend la deuxième place à 46’’ de Quintana et le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) complète le podium. Très bon 6ème du jour, l’Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) parvient à rester leader du général et remporte ainsi la 78ème édition de Paris-Nice. Tiesj Benoot (Sunweb) et Sergio Higuita (EF Pro Cycling) terminent respectivement 2ème et 3ème.

Schachmann remporte Paris-Nice 2020 | © Paris-Nice

On notera la montée en puissance de Thibaut Pinot, même si la suite vous la connaissez… La prochaine course ? Bonne question. Fabien Doubey (Circus Wanty Gobert) termine également à une belle 11ème place du général, un garçon discret avec un gros potentiel. Courage à tous, cyclistes, staffs, organisateurs, familles... dans cette période, où la santé reste la chose primordiale.

Classement 7ème étape :

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) en 4h27’01’’ Tiesj Benoot (Sunweb) à 46’’ Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à 56’’ Sergio Higuita (EF Pro Cycling) à 56’’ Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) à 56’’ Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe) à 58’’ Guillaume Martin (Cofidis) à 1’19’’ Tanel Kangert (EF Pro Cycling) à 1’22’’ Romain Bardet (AG2R La Mondiale) à 1’32’’ Rudy Molard (Groupama FDJ) à 1’32’’

Classement général provisoire :

Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) en 27h14’23’’ Tiesj Benoot (Sunweb) à 18’’ Sergio Higuita (EF Pro Cycling) à 59’’ Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) à 1’16’’ Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à 1’24’’ Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) à 1’30’’ Rudy Molard (Groupama-FDJ) à 2’03’’ Tanel Kangert (EF Pro Cycling) à 2’16’’ Felix Grossschartner (Bora Hansgrohe) à 3’39’’ Soren Kragh Andersen (Sunweb) à 4’36’’

Par Maëlle Grossetête