Remco Evenepoel estime avoir une marge de progression pour rivaliser avec les meilleurs

Publié le 19/10/2021 17:30

Remco Evenepoel est conscient qu’il doit encore franchir quelques étapes dans sa progression pour rivaliser avec les meilleurs coureurs et a affiché de belles ambitions pour la saison 2022.

Le jeune coureur de l’équipe Deceuninck - Quick-Step est considéré, par beaucoup d’observateurs, comme un grand espoir du cyclisme belge. Le coureur polyvalent et son équipe sont ambitieux mais aussi réalistes sur les progrès qu’il doit encore réaliser pour battre les meilleurs. Après une saison 2021 débutée tardivement suite à sa lourde chute au Tour de Lombardie l’an passé, il a réussi à revenir à un haut niveau. Remco Evenepoel s’est notamment montré particulièrement impressionnant lorsqu’il a mené le groupe d’échappée à un train d’enfer lors des derniers championnats du monde dans les Flandres. Le jeune prodige de 21 ans s’est confié à nos confrères belge sur la saison à venir, ses ambitions et la marge de progression nécessaire pour battre les meilleurs.





Remco Evenepoel pas encore au niveau espéré par l’équipe

Interrogé par nos confrères belges du journal « La Dernière Minute », le jeune prodige belge s’est montré réaliste : « Je suis revenu au niveau des meilleurs, à un excellent niveau, mais pas encore ce que nous voulions et espérions avec l'équipe ». Le coureur de la Deceuninck - Quick-Step reconnait qu’il doit encore progresser : « Nous savons que j'ai la possibilité de faire mieux, mais il faut encore un peu de patience. Le temps viendra, c'est sûr. Il faut avoir les jambes, savoir choisir le moment et passer un hiver sans problèmes ».

Remco Evenepoel s’est toutefois montré ambitieux pour la saison à venir : « Mais j'ai encore quelques étapes à franchir avant de pouvoir défier Poga?ar, Bernal et Rogli?, et surtout de pouvoir les battre. J'espère que ce sera le cas dès la saison prochaine ». Notez que Remco Evenepoel s’est engagé avec la Deceuninck - Quick-Step jusqu’en 2026. Un contrat d’une longue durée peu banale dans ce sport. Une durée justifiée par Patrick Lefevere qui souhaite construire à long terme avec le jeune prodige.

Une pause est toutefois nécessaire pour récupérer

Cependant, comme tout sportif de haut niveau, Remco est conscient de l’importance de la récupération afin de bien préparer la saison 2022 et être à la hauteur de ses exigences. « Je suis heureux de partir en vacances », a déclaré le coureur avant d’ajouter : « Cela va me faire beaucoup de bien, physiquement et mentalement. J'en ai besoin parce que j'ai travaillé sans relâche pendant un an et demi, depuis la chute mais même avant ».

Le coureur avait effectivement souffert d’une fracture du bassin et d’une contusion du poumon droit lors de sa chute l’an dernier durant une descente du Tour de Lombardie. Après une période de convalescence, sa saison avait donc débuté tardivement avec le Tour d’Italie en mai dernier. Au cours de la saison, le jeune coureur a progressé montrant tout son potentiel et même une certaine marge de manœuvre de progression.