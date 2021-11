Roglic s'impose devant Colbrelli et Pogacar sur la première édition du Beking Monaco

Publié le 28/11/2021 18:00

La Principauté a accueilli aujourd'hui une grande journée de sport et de solidarité entièrement dédiée au cyclisme.

Organisé par Matteo Trentin, AWE International Group et Live Your Passion, a débuté par un Pro/Am par équipe afin de récolter des fonds pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco et la Fondation Michele Scarponi.

Primoz Roglic remporte la première édition du BeKing Monaco

Primoz Roglic a remporté aujourd’hui la 1ère édition de Beking Monaco, un événement dédié au vélo, à la solidarité et au thème de la mobilité durable conçu par Matteo Trentin en collaboration avec AWE International Group et Live Your Passion. Le champion slovène de la Jumbo Visma a franchi la ligne d'arrivée devant l'Italien Sonny Colbrelli et Tadej Pogacar.

Ce criterium dans les rues de Monaco est événement inscrit au calendrier officiel de l'UCI et a été créé par des cyclistes et des sportifs vivant en Principauté pour trouver un point de rencontre entre le cyclisme en tant que sport et le cyclisme en tant que moyen de transport durable.

La journée s'est ouverte par un Pro/Am (course en équipe mêlant professionnels et amateurs) qui a vu 12 équipe chacune composée de deux cyclistes professionnels, d'un ambassadeur de la Fondation Charlène de Monaco et de deux amateurs s'engager dans un contre-la-montre par équipe visant à collecter des fonds pour la Fondation Michele Scarponi et la Fondation monégasque.





Un criterium dans les rues de Monaco

Dans l'après-midi, le Prince Albert de Monaco a donné le coup d'envoi du Critérium au cours duquel les 40 champions, l'élite du cyclisme international, se sont affrontés sur un parcours de 1,3 km à répéter 40 fois.

Primoz Roglic, vainqueur de trois Vuelta et champion olympique à Tokyo 2020 s'est imposé devant Sonny Colbrelli, champion italien, champion européen et vainqueur de Paris Roubaix 2021 (Bahrain Victorious) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vainqueur du Tour de France 2020 et 2021.

"C'était une course rapide et difficile dès le début et dans les derniers tours, les meilleurs coureurs sont restés en tête - a commenté Primoz Roglic à la fin de la course - c'est toujours agréable de gagner et je pense que c'était un bel événement, il était important de participer et de s'impliquer pour cette cause. C'était la dernière course d'une saison qui a eu des hauts et des bas pour moi, maintenant je commence doucement à me préparer pour la prochaine".

"Je remercie Claudia et Matteo pour l'organisation de cette journée fantastique, c'était agréable de participer et de revenir à la course après la Roubaix - a déclaré Sonny Colbrelli - Je suis heureux d'avoir ramené un autre podium pour terminer cette saison extraordinaire".

"Le succès de cette prochaine édition nous rend très heureux et nous récompense pour les efforts déployés pour l'organiser et nous encourage à travailler déjà pour l'année prochaine, l'idée derrière Beking n'était pas un événement pour les professionnels mais une journée dédiée au cyclisme dans laquelle nous voulions que les gens participent au cyclisme avec les enfants - a déclaré Matteo Trentin, créateur de l'événement - la course a été très agréable, surtout quand vous avez l'élite du cyclisme mondial est déjà un grand résultat et le circuit a été conçu pour divertir tout le monde, pas seulement les professionnels".