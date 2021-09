Sonny Colbrelli champion d'Europe

Le champion d’Italie en titre, parfaitement soutenu par l’équipe nationale, s’est imposé après un sprint à deux devant le belge Remco Evenepoel, tandis que Benoit Cosnefroy (France) est arrivé troisième.

Après un début de course particulièrement rapide, avec le forcing dès le départ de l’Espagne et de la France, l’action décisive est née à près de quarante kilomètres de l’arrivée sous l’impulsion de Tadej Pogacar (Slovénie). Un groupe de tête s’est formé avec Marc Hirschi (Suisse), Remco Evenepoel, Ben Hermans (Belgique), Benoit Cosnefroy (France), Matteo Trentin, Sonny Colbrelli (Italie), Pavel Sivakov (Russie) et Markus Hoelgaard (Norvège).

Remco Evenepoel a ensuite forcé le rythme dans les phases finales de la course en égrainant toujours plus le groupe de tête jusqu’à ce qu’il ne reste plus que Sonny Colbrelli dans sa roue. Le sprint à deux était alors inévitable et Colbrelli l’emporte nettement devant le belge. Remco Evenepoel visiblement frustré de ce dénouement n'a pas caché sa déception.

Pour Colbrelli, né en 1990, il s’agit de la sixième victoire de la saison, tandis que l’équipe nationale italienne remporte aujourd’hui le quatrième titre continental d’affilée après les victoires de Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (2019) et Giacomo Nizzolo (2020).

© Bettini Photos



La prochaine édition des Championnats d’Europe sur route Élites se déroulera à Munich (Allemagne) du 14 au 21 août 2022, tandis que les championnats réservés aux catégories Juniors et Under 23 se dérouleront à Anadia (Portugal) du 7 au 10 juillet 2022.