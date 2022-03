Tirreno Adriatico 2022 : Le parcours et les étapes en détail

Publié le 06/03/2022 19:30

Innovation et tradition seront au rendez-vous de la 57ème édition du Tirreno-Adriatico Eolo, qui se déroulera du lundi 7 au dimanche 13 mars.

La course partira demain de Lido di Camaiore (Toscane) avec un contre la montre. Le champion du monde Julian Alaphilippe probablement affaibli par sa lourde chute hier sur les Strade Bianche et Remco Evenepoel auront fort à faire contre le vainqueur des Strade Bianche Tadej Pogacar. Rouleront également, entre autres, Giulio Ciccone, Filippo Ganna, Peter Sagan, Mark Cavendish.





Le parcours et les étapes du Tirreno Adriatico 2022 en détail

Le parcours de cette année se compose d’un mix d'étapes adaptées aux caractéristiques de chaque type de coureur, des contre-la-montre aux sprinters, en passant par les puncheurs et les grimpeurs.



Étape 1 - Lido di Camaiore (contre-la-montre individuel), 13,9 KM

Pour la première étape, un contre-la-montre Individuel composé de deux secteurs pratiquement droits qui se partagent la même chaussée, ponctué d'un virage à mi-parcours un peu plus complexe et sinueux. L'itinéraire est droit sur les 5,6 premiers kilomètres jusqu'au virage de Forte dei Marmi où se fait le contrôle horaire intermédiaire. Ensuite, le parcours continue, avec une chaussée étroite et deux virages à angle droit (vers la gauche) qui, à 7,7 km de la ligne d'arrivée, ramèneront les coureurs sur le front de mer de Forte dei Marmi pour revenir à Lido di Camaiore. Les 3 derniers kilomètres sont plats, en direction du sud, et consistent en une longue ligne droite qui, à 1200m de la ligne d'arrivée, présente le seul défi "technique" du parcours. Il s'agit d'un virage droite-gauche sur une route étroite qui mène à la dernière ligne droite d'un kilomètre.

Étape 2 - Camaiore - Sovicille, 219 KM





Une seconde étape en terrain mixte, vallonnée dans sa seconde partie. Un départ de Camaiore conduit les coureurs à travers la plaine pisane jusqu'à Volterra, touchant Pise, Ponsacco et Lajatico. Le peloton entrera ensuite dans les environs de Sienne, avec une série de hauts et de bas de différents degrés de difficulté jusqu'à ce que les coureurs atteignent Colonna di Montarrenti où une sorte de circuit commence. La course passera par Rosia et, après un court tronçon sur la ss.223, il grimpera ensuite la colline de La Pineta avant de passer par Monticiano et d'atteindre la plaine de San Galgano. Une autre montée vers Chiusdino suit, puis une courte montée (Frosini) vers Colonna di Montarrenti. Les coureurs passent à nouveau par Rosia pour atteindre une arrivée plate. Les derniers kilomètres sont quasiment plats. Il y a une légère descente au départ, suivie d'une légère montée jusqu'à l'arrivée. Le dernier virage se situe à environ 3km de l’arrivée.

Étape 3 - Murlo - Terni, 170 KM





Une étape légèrement vallonnée ponctuée de courtes lignes droites et de repos plats. La première partie de l'étape comporte quelques ascensions remarquables comme la « La Foce » et la route entre Fabro et Ficulle. Après Orvieto commence la finale de l'étape, qui reste difficile à la fois en termes d'altitude et de terrain. Après Amelia, les coureurs affrontent une longue descente pour entrer dans la plaine de Narni et Terni. Des routes larges et droites suivent, avec une chaussée parfois bien usée, mais sans difficulté excessive, menant à la ligne d'arrivée dans le centre-ville de Terni sur le Corso del Popolo. Les 3 derniers kilomètres se courrent sur des routes larges et rectilignes, avec parfois un terre-plein central présent, entrecoupées de grands ronds-points. Dans le dernier kilomètre, les coureurs prendront un large virage à gauche sur le plat. On passe alors d'une surface en asphalte à un pavage en pierre à l'entrée de la ligne droite de 350 m qui se termine sur une route de 7,5 m de large.

Étape 4 - Marmore Falls - Bellante, 202 KM





Depuis les chutes de Marmore, l'itinéraire monte de manière plus ou moins continue avec des pentes assez douces jusqu'au col de Torre Fuscello avant d'atteindre Leonessa et d'emprunter la Via Salaria jusqu'à Posta. Après une brève montée, la Via Salaria descend doucement jusqu'à Ascoli Piceno. Une courte montée vers Maltignano suit, avant d'entrer dans le circuit final à parcourir deux fois après le premier passage de la ligne d'arrivée. Les derniers kilomètres se déroulent sur le circuit, sur deux tours complets. Après Bellante, les coureurs se dirigeront vers la descente, avec des hauts et des bas jusqu'à Sant'Onofrio où la route devient plus large et plus droite. La route se dirige d'abord vers la vallée puis parallèlement à la rivière avant d'aborder la montée d'environ 3,8km qui mène à l'arrivée. Les gradients sont ici de l'ordre de 7% avec des pics à 11%.

Étape 5 - Sefro - Fermo, 155 KM





C'est l'étape du « muri » - des montées courtes et raides mieux décrites comme des « murs ». Il se caractérise par deux parties distinctes. Le premier traverse les Apennins jusqu'aux portes de la province de Fermo et le second est plus roulant, avec 5 "murs" entre l'approche de l'arrivée et le circuit final. La première partie touche à Castelraimondo, San Severino Marche pour monter au Valico di Pietra Rossa. Une descente suit sur Cingoli et Treia, pour ensuite passer d'une vallée à l'autre par une série de montées et de descentes. Après Montegranaro, les coureurs monteront le Muro di Monte Urano (pente max 15%).

Ils entrent ensuite dans Fermo depuis le Lido pour s'attaquer à la montée Capodarco (pente max 18%), et en séquence rapide, la montée Fermo-Strada Calderari avec un passage ultérieur près de la ligne d'arrivée. De là, un semi-circuit d'environ 18 km commence, avec les ascensions difficiles de Madonnetta d'Ete et une répétition de Fermo-Strada Calderari. Les derniers kilomètres sont tous sensiblement en montée. Après l'ascension de Strada Calderari, qui mène à la ville de Fermo (avec des pentes allant jusqu'à 20%), la montée se poursuit le long de rues étroites pavées, avec des pentes restant élevées. Une courte descente apporte un peu de répit avec 750m à parcourir, suivi d'une montée jusqu'à la ligne d'arrivée sur une rampe d'environ 10% de dénivelé.

Étape 6 - Apecchio - Carpegna, 213 KM





Une étape divisée en deux parties. La première ondule presque jusqu'à la côte avec une légère montée jusqu'au premier passage vers la ligne d'arrivée. La seconde consiste en un circuit final difficile de Cippo di Carpegna, à répéter deux fois. Le circuit comprend une montée de 6 km avec des pentes allant jusqu'à 14% et une descente technique ultérieure jusqu'à la ligne d'arrivée pour un deuxième tour. Les 3 derniers kilomètres sont à moitié en descente à grande vitesse et à moitié en montée. Le dernier kilomètre suit une pente d'environ 3% avec une courte section plate dans les 400 derniers mètres.

Étape 7 - San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto, 159 KM





Une étape mixte dans sa première partie qui devient ensuite entièrement plate dans les 80 derniers kilomètres. Le départ est en légère montée avec un passage par Offida pour atteindre une hauteur qui se maintient ensuite avec de légères montées et descentes à travers Rotella, Montedinove et Castignano. Après le passage de Ripatransone, une longue descente vers Grottammare suit, où les coureurs entreront dans un circuit final d'environ 15 km qui doit être répété 5 fois. Le tracé du circuit se fait principalement sur des routes goudronnées droites et larges. Les 3 derniers kilomètres se déroulent sur des routes larges et majoritairement droites avec quelques légers virages sur des routes de largeur moyenne dans la première partie. Il y a un dernier double virage à environ 1km de l’arrivée.

Tadej Pogacar, Peter Sagan et Filippo Ganna s’expriment au sujet du Tirreno-Adriatico

Tadej Pogacar : « Ce sera ma première course contre Remco Evenepoel dans une course par étapes. Je m'attends à ce qu'il soit rapide dans le contre-la-montre demain. Dans les grandes ascensions, on verra. Je ne peux pas dire à quel point il est bon sur ce genre de terrain, mais il a montré jusqu'à présent qu'il était vraiment bon. En tant qu'équipe, nous devenons plus forts chaque année, mais je ne pense pas que les gens aient peur de nous, c'est juste une course de vélo. »

Peter Sagan : « J'ai attrapé le Covid pour la deuxième fois en janvier. J'ai eu un camp d'entraînement à Gran Canaria après et j'ai commencé à courir en France avant Omloop Het Nieuwsblad. J'ai attrapé une petite grippe cette semaine mais c'est déjà passé. Ce que je pourrai faire dans cette course dépend de ma condition et je recherche toujours ma bonne condition. La vraie saison commence maintenant.

Filippo Ganna : « On a de super leaders avec Richard [Carapaz] et Richie [Porte], on va être à leur service, notamment dans les montées mais il y a des coureurs plus spécialisés que moi dans la grimpe et c'est difficile pour moi de suivre Tadej Pogacar . J'espère qu'il sera fatigué après Strade Bianche mais je sais qu'il récupère bien et vite. J'espère qu'il ne me battra pas dans le contre-la-montre mais rien n'est impossible. »

Diffusion TV du Tirreno Adriatico 2022

Eurosport, Eurosport Player et GCN+ diffuseront en direct les sept étapes en Europe.