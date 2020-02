Publié le 15/02/2020 18:41

Le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) a dominé la montée vers le Chalet Reynard pour s'imposer en solitaire. Il devance la Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) et le Britannique Hugh Carthy (EF Pro Cycling).

Dans le sud de la France se déroule actuellement la cinquième édition du Tour de la Provence, une épreuve en classe 2 avec un plateau relevé au départ dont plusieurs équipes World Tour, la CCC, NTT Pro Cycling, Israel Start Up Nation, Ineos, Deceuninck Quick Step, Sunweb, EF Pro Cycling, la Trek-Segafredo, entre-autres… Et des formations françaises avec la Groupama-FDJ, AG2R La Mondiale, Arkéa-Samsic, B&B Hotêls Vital Concept KTM, Total Direct Energie, Cofidis… Tout cela promet du beau spectacle.

Nairo Quintana s'impose au sprint sur la première étape | © Bettini Photo

Nacer Bouhanni de retour sur le devant de la scène

Petit retour sur les deux premiers jours de courses avec une victoire française sur la première étape avec Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic). Après 150 kilomètres dans les rues de Saintes-Maries-de-la-Mer Nacer Bouhanni très bien remonté par le Champion de France Warren Barguil a été le plus rapide et s’est offert son deuxième succès de la saison. Il a devancé les Italiens Jakub Mareczko (CCC) et Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling).

Hier les coureurs ont dû faire face aux premiers reliefs avec le col de l’Espigoulier pour commencer avant de finir par la route des crêtes, 4,7km à 7%. Les puncheurs et les grimpeurs ont pu se tester et le Russe Aleksandr Vlasov (Astana) a été auteur d’un numéro en l’emportant en solitaire avec 24 secondes d’avance sur le groupe des favoris. Le Néerlandais Wilco Kelderman (Sunweb) et son coéquipier Alexey Lutsenko terminent respectivement 2ème et 3ème. Belle performance des Français avec Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 7ème, Aurélien Paret-Peintre (AG2R La Mondiale) 9ème et David Gaudu (Groupama-FDJ) 10ème.

Nairo Quintana s'offre la 3ème étape du Tour de la Provence | © Capture Télé

Arkéa-Samsic fait tout péter, Quintana assume

Place aujourd’hui à la troisième étape entre Istres et le Mont Ventoux avec l’arrivée au Chalet Reynard, avec 9,6km à 9%. Un premier test grandeur nature dès le mois de Février avec un véritable final taillé pour les grimpeurs.

Cinq hommes ont ouvert la route pour anticiper cette fin de course, on retrouve les Français Rémi Cavagna (Deceuninck Quick Step), Jérémy Leveau (Natura4Ever Roubaix Lille Métropole) et Bryan Alaphilippe (St Michel Auber 93), le Suisse Johan Jacobs (Movistar) et le Belge Timothy Dupont (Circus Wanty Gobert). C’est la Groupama-FDJ et Astana qui contrôlent l’écart autour de 4 minutes en tête de peloton, cela affiche les ambitions pour la suite.

A moins de 50 kilomètres de l’arrivée le « TGV de Clermont-Ferrand » accélère et distance ses compagnons d’échappée. Dans son mode rouleur caractéristique il augmente son avance sur le peloton en possédant 6 minutes à 30 kilomètres du but. Élu le plus combatif du jour, Rémi Cavagna attaque la montée finale avec 4 minutes d’avance, une performance remarquable pour celui qui a tenu à maintenir un écart conséquent sur un peloton emmené notamment par 5 coureurs de la Groupama-FDJ.

Thibaut Pinot a tout donné | © Groupama-FDJ

Une fois dans la montée vers le Chalet Reynard la formation bretonne Arkéa-Samsic « met en route » avec Maxime Bouet, puis Warren Barguil et Winner Anacona avant de voir le Colombien Nairo Quintana se hisser sur les pédales et déposer tous ses concurrents. Alors que le dernier rescapé de l’échappée matinale Rémi Cavagna se fait reprendre à 7 kilomètres du but, Nairo Quintana se lance peu de temps après dans un raid solitaire. Il place une grosse attaque après le travail de ses équipiers et personne ne peut le suivre. Après avoir réalisé un gros hiver le Colombien est très en forme et au-dessus du lot dans cette ascension. Sortis en contre quelques kilomètres plus tard, Alexey Lutsenko, Hugh Carthy et Aleksandr Vlasov vont se jouer les places sur le podium alors que les Français Pinot, Gaudu et encore une fois Paret-Peintre figurent dans un groupe derrière.

Au terme d’une montée remarquable Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) s’impose donc en solitaire avec 1’28’’ d’avance sur le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) et le Britannique Hugh Carthy (EF Pro Cycling). Côté Français, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) se classe 9ème à 2’12’’ du vainqueur en arrivant dans un groupe pour la cinquième place. Il est suivi de près par son coéquipier David Gaudu 10ème et le Haut-Savoyard Aurélien Paret-Peintre (AG2R La Mondiale) 11ème, qui a passé un palier et se distingue depuis le début de la saison.

Quintana vainqueur au Chalet Reynard | © Arkéa-Samsic

Quintana fait coup double puisqu’il prend les commandes du général à un jour de la fin. Il possède 1’04’’ d’avance sur le Russe Aleksandr Vlasov (Astana). Le Français Thibaut Pinot (Groupama FDJ) est pointé en 7ème position. 170 kilomètres attendent les coureurs pour la dernière étape demain entre Avignon et Aix-en-Provence sur un profil escarpé qui pourrait sourire aux baroudeurs.

Classement 3ème étape :

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) en 3h36’26’’ Alexey Lutsenko (Astana) à 1’28’’ Hugh Carthy (EF Pro Cycling) à 1’28’’ Aleksandr Vlasov (Astana) à 1’28’’ Eddie Dunbar (Ineos) à 2’11’’ Sepp Kuss (Jumbo Visma) à 2’12’’ Wilco Kelderman (Sunweb) à 2’12’’ Jesus Herrada (Cofidis) à 2’12’’ Thibaut Pinot (Groupama FDJ) à 2’12’’ David Gaudu (Groupama FDJ) à 2’25’’

Classement général provisoire :

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) en 11h24’12’’ Aleksandr Vlasov (Astana) à 1’04’’ Alexey Lutsenko (Astana) à 1’28’’ Hugh Carthy (EF Pro Cycling) à 1’38’’ Wilco Kelderman (Sunweb) à 2’16’’ Eddie Dunbar (Ineos) à 2’21’’ Thibaut Pinot (Groupama FDJ) à 2’22’’ Sepp Kuss (Jumbo Visma) à 2’26’’ Jesus Herrada (Cofidis) à 2’26’’ David Gaudu (Groupama FDJ) à 2’35’’

Par Maëlle Grossetête