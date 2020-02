Publié le 16/02/2020 18:10

Le Britannique Owain Doull (Ineos) libère son équipe après un Tour de la Provence en demi-teinte et s'impose sur cette ultime étape. Il devance ses 3 compagnons d'échappée. Nairo Quintana s'adjuge le général de cette 5ème édition.

Un parcours pour les baroudeurs ?

Si les pentes abruptes dans le final d’hier ont créé de gros écarts, il sera plus difficile aujourd’hui de renverser le général maintenant dirigé par Nairo Quintana (Arkéa Samsic) et qui possède plus d’une minute d’avance sur son poursuivant : Aleksandr Vlasov (Astana). En revanche, cette quatrième et dernière étape ne sera pas de tout repos. Sur les 170km entre Avignon et Aix-en-Provence, les coureurs auront un terrain de jeu vallonné puisque 3 cols seront à gravir (Col de 3 Termes (8,9km à 4,4%), Col de l’Aire del Masco (6,7km à 4,7%) et la côte de La Cride (2,6km à 5,7%) qui est à moins de 15km de l’arrivée. Cependant, les derniers kilomètres vers l’arrivée sont descendants et donc il se pourrait bien qu’un sprint en petit comité est lieu. Qui va l’emporter ? Puncheur ? Sprinteur ?

Profil de l'ultime étape du Tour de la Provence | © PCS

Un départ sur les chapeaux de roues

Le départ à peine donné, de nombreuses attaques animent la tête du peloton durant près de 60km. Parmi les attaquants, Remi Cavagna (Deceuninck-Quick) déjà aux avants-postes hier et auteur d’un sacré numéro, se montre offensif, en vain. Une équipe se montre particulièrement très remuante : Ineos. Avec le jeune Russe Pavel Sivakov (Ineos) qui a rapidement montré ses limites hier dans les pentes du Mont Ventoux, la formation Britannique tente le tout pour le tout.

Les têtes d’affiche tentent elles aussi de renverser le général à l’image de Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) qui passe premier au sommet du premier col mais Nairo Quintana ne se laisse pas piéger et répond aux attaques dangereuses.

Finalement, quatre coureurs ont réellement pris les devants : Romain Combaud (Nippo Delko One Provence), Owain Doull (Ineos), Mathias Brandle (Israël Start-Up Nation) et Ian Garrison (Deceuninck-QuickStep). Les 4 fuyards se montrent coopératifs et ont tenu tête au peloton une longue partie du tracé comptant jusqu’à 4’35“ d’avance. Non dangereux pour le général, les hommes de tête vont-ils se jouer la gagne ? Sachant que les 3 étrangers en tête sont spécialistes du contre-la-montre, tout est encore jouable.

La bonne échappée du jour de cette dernière étape | © LaProvence

Arkéa Samsic mène la chasse

Vanqueur à deux reprises sur ce Tour de la Provence avec la victoire de Nacer Bouhanni le premier jour et hier avec Nairo Quintana, Arkéa Samsic tente de réduire l’écart entre le peloton et les échappés. Mais après un rythme de course élevée et sans le soutien d’autres équipes, l’écart peine à baisser. C’est surtout Maxime Bouet et Connor Swift qui assument la poursuite. Finalement, EF (pour Magnus Cort) et NTT (pour Rasmus Tiller) viennent prêter mains fortes et l’échappée n’a plus qu’une minute d’avance à l'entame de la dernière ascension. Le peloton perd alors des unités et des sprinteurs sous l’accélération de Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à quelques kilomètres du sommet.

L’échappée du jour déjoue les pronostics

Malgré la mise en route derrière par les équipes Jumbo Visma (pour Pascal Eenkhoorn) et Sunweb (pour Marc Hirschi), le premier peloton composé de 35 unités, qui s’était dangereusement rapproché de l’échappée, n’est jamais parvenu à revenir dans les derniers kilomètres. A l’avant, hormis Romain Combaud (Nippo Delko One Provence), l’échappée s’est entendue jusqu’à la fin. Le Français, doutant de ses qualités au sprint a tenté de surprendre ses compagnons du jour, en vain.

C’est finalement Owain Doull (Ineos) qui se montre le plus rapide et qui met tout le monde d’accord dans les rues d’Aix-en-Provence. Il devance Mathias Brandle (Israël Start-Up Nation) et Ian Garrison (Deceuninck-QuickStep). Derrière, le premier peloton passe la ligne avec moins de 6sec de retard, juste assez pour que le Français Romain Combaud (Nippo Delko One Provence) prenne la 4èmeplace. Le gros du peloton finit quant à lui à plus d’une minute.

Owain Doull devance ses compagnons d'échappée et s'impose | © LaProvence

Bien entouré par ses coéquipiers tout au long de la journée, Nairo Quintana (Arkéa Samsic) s’adjuge le classement général de cette 5èmeédition du Tour de la Provence succédant à Gorka Izagirre (Astana).

A noter l’impressionnant top 10 du jeune coureur agé de 18 ans et qui était le plus jeune sur cette épreuve : Quinn Simmons (Trek-Segafredo) qui prend la 10èmeplace.

Podium final de la 5ème édition du Tour de la Provence | © GettySport



Classement de la 4èmeétape :

Owain Doull (Ineos) en 4h07’32“ Mathias Brandle (Israël Start-Up Nation) à mt“ Ian Garrison (Deceuninck-QuickStep) à 2“ Romain Combaud (Nippo Delko One Provence) à mt“ Alexey Lutsenko (Astana) à 6“ Damien Touzé (Cofidis) à mt“ Pascal Eenkhoorn (Jumbo Visma) à mt“ Magnus Cort (EF Education First) à mt“ Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) à mt“ 10.Quinn Simmons (Trek-Segafredo) à mt“

Classement général final :

Nairo Quintana (Arkéa Samsic) en 15h31’50“ Aleksandr Vlasov (Astana) à 1’04“ Alexey Lutsenko (Astana) à 1’28“ Hugh Carthy (EF Education First) à 1’38“ Wilco Kelderman (Sunweb) à 2’16“ Eddie Dunbar (Ineos) à 2’21“ Thibaut Pinot (Groupama FDJ) à 2’22“ Sepp Kuss (Jumbo Visma) à 2’26“ Jesus Herada (Cofidis) à 2’26“ 10.David Gaudu (Groupama FDJ) à 2’35“

Meilleur grimpeur : Jonas Koch (CCC)

Meilleur jeune : Aleksandr Vlasov (Astana)

Points : Alexey Lutsenko (Astana)

Par Jade WIEL