Tour de Lombardie : les impressionnantes données Strava de Masnada, Valverde et Woods

Publié le 13/10/2021 18:35

Les données Strava de différents coureurs durant le dernier Tour de Lombardie ont montré des efforts impressionnants notamment dans l‘avant dernière ascension et les derniers kilomètres.

C’est le slovène Tadej Poga?ar qui a remporté cette édition 2021 du Tour de Lombardie. Malheureusement, il ne partage pas ses données Strava. Cependant, Fausto Masnada, Mike Woods et Remco Evenepoel ont aussi réalisé des performances remarquables dans les derniers kilomètres dans cette course de 239 km réservée aux grimpeurs et ils ont, eux, partagé leurs données. Strava est une plateforme devenue très populaire auprès des athlètes qui peuvent partager au monde entier leurs statistiques. Des données intéressantes pour les fans de cyclisme et amateurs qui peuvent ainsi avoir un aperçu unique de leurs performances l’épreuve. Voici tout ce qu’il faut retenir des données Strava de différents acteurs de la course, notamment durant la montée du Pasco di Ganda qui a été décisive et la dernière ascension du Coll Aperto.

© Strava



La montée du Passo di Ganda a été décisive

C'est dans l'avant-dernière montée de la course, le Passo di Ganda, que Poga?ar s’est particulièrement illustré. Le coureur de la UAE Team Emirates a gravi le col de 9,4 km de long avec une vitesse moyenne de 24,4 km/h sur la pente moyenne de sept pour cent. Mike Woods, alors dans le groupe des poursuivants, a effectuée la grimpée 30 secondes plus lentement que le vainqueur du jour. Selon les données Strava du coureur de Israel-Start up Nation, il a développé 365 Watts sur la montée, ce qui représente une estimation de 5,7w/kg.

© StravaLes performances du slovène seraient si impressionnantes que certains douteraient ? Toujours est il que l'activité de Pogi a été signalée et ses récompenses strava masquées sur cette activité ...

Alejandro Valverde, qui le suivait de deux secondes a lui réalisé une impressionnante poussée de 387 Watts durant sa montée ce qui représente 6,3 Watts/Kg. Fausto Masnada, qui a terminé second après avoir été battu au sprint, a quant à lui généré une puissance de 395 Watts durant cette montée (quatrième temps le plus rapide de l’ascension) soit environ 6 Watts/Kg.

Les données Strava de l’ascension Coll Aperto

La dernière difficulté de l’édition 2021 du Tour de Lombardie était le Coll Aperto. Cette ascension courte et percutante, longue de 1,3 Km avec une pente moyenne de 7 % et qui culmine à 4 Km de l’arrivée n’a cependant pas été la plus rapide. En effet, le groupe de poursuivants s’est regardé dans les yeux, refusant de prendre le relais et laissant l’échappée de Tadej Poga?ar et Fausto Masnada garder une avance confortable. Le coureur italien a toutefois développé une puissance de 428 Watts durant cette ascension qu’il a grimpé en 3 min 03, bien plus que Vincenzo Nibali qui l’avait dévoré en 2 min 40 durant l’édition 2017.

© Strava

Au final, Fausto Masnada a utilisé une puissance moyenne normalisée de 306 Watts pendant six heures de course et couvrant 4.400 m de dénivelé. À titre de comparaison, Mike Woods a poussé 284 Watts normalisés, pour terminer à la neuvième place, Valverde ayant une puissance pondérée de 296 Watts pour un résultat de cinquième place.