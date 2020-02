Publié le 21/02/2020 16:56

Le Français Anthony Perez (Cofidis) s'offre la première étape du Tour du O6 et 83 après avoir passé la journée en échappée, avec notamment Anthony Turgis (Total Direct Energie), second du jour.

Profil étape 1 Tour Alpes Maritimes et du Var | © Procyclingstat

Ce vendredi a débuté une nouvelle course par étapes française avec le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. L’an dernier le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) avait remporté le classement général devant l’Auvergnat Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Ils seront tous les deux au départ mais avec des ambitions quelques peu différentes puisqu’ils ont annoncé ne pas être dans la même forme qu’en 2019, avec des objectifs un peu plus lointains. 187 kilomètres sont au programme de la première étape entre Le Cannet et Grasse sur un profil escarpé empruntant le Col du Tanneron, celui de Lecque et un final en bosse en direction de Grasse.

Le peloton sur le début d'étape | © Yves Perret Media

Dès les premiers kilomètres 4 hommes prennent la fuite avec les Français Anthony Perez (Cofidis) et Anthony Turgis (Total Direct Energie), le Sud-Africain Reinardt Janse Van Rensburg (NTT Pro Cycling) et le Canadien Nigel Ellsay (Rally). Grâce à une bonne entente l’écart fluctue entre 5 et 6 minutes. Le Francilien Anthony Turgis s’empare des points au classement de la montagne, au Col du Tanneron et au Col de la Lecque, tandis qu’Anthony Perez prend les points pour le classement des sprints.

En tête de peloton, c’est la formation Arkéa-Samsic qui œuvre avec le Breton Franck Bonnamour, et la Trek-Segafredo qui vient donner un coup de main. A moins de 20 kilomètres du final les fuyards comptent toujours une avance de 3’45’’. Une fois dans la montée en direction de Grasse on retrouve les équipes EF Pro Cycling, AG2R La Mondiale et Arkéa-Samsic en tête de peloton imposant un gros tempo, et de nombreux coureurs sont lâchés.

Anthony Perez s'impose à Grasse | © Cofidis

Une échappée victorieuse

Après la journée en échappée Anthony Perez (Cofidis) avait encore de l’énergie puisqu’il place une attaque à moins de 3 kilomètres du but, il sera seulement suivi par son compatriote Anthony Turgis (Total Direct Energie). Le duo aura résisté au retour des favoris de justesse et c’est Anthony Perez (Cofidis) qui s’impose à Grasse. Il devance donc Anthony Turgis (Total Direct Energie) et l’Australien Michael Storer (Sunweb) complète le podium, en coupant la ligne 4 secondes après le vainqueur. Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) termine au pied du podium, en réglant au sprint le groupe des favoris comprenant Bardet, Calmejane, Cosnefroy, Quintana, Molard, Porte… On aime voir l’échappée matinale aller au bout pour se jouer la victoire, Anthony Perez (Cofidis) est donc le premier coureur à porter le maillot de leader mimosa.

Anthony Perez enfile le maillot de leader | © Frédéric Bourdon

Demain 175 kilomètres seront à parcourir entre Pégomas et l’arrivée jugée au sommet du Col d’Eze, en passant par Levens, le Col de Châteauneuf de Contes et le Col Saint Roch.

Classement 1ère étape :

Anthony Perez (Cofidis) en 4h54’03’’ Anthony Turgis (Total Direct Energie) à 1’’ Michael Storer (Sunweb) à 4’’ Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à 6’’ Attila Valter (CCC) à 6’’ Simon Clarke (EF Pro Cycling) à 6’’ Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) à 6’’ Julien El Fares (Nippo Delko One Provence) à 6’’ Lilian Calmejane (Total Direct Energie) à 6’’ Romain Bardet (AG2R La Mondiale) à 6’’

Par Maëlle Grossetête