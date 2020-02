Publié le 22/02/2020 18:37

Le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) est au-dessus du lot en ce début de saison. Il vient de s'imposer en solitaire au Col d'Eze, s'emparant aussi du maillot jaune. Lilian Calmejane (Total Direct Energie) prend la 3è place.

Sur la première étape les échappés ont contrecarré les plans du peloton en parvenant à résister jusqu’au bout pour d’eux d’entre eux. C’était la journée « des Anthony » avec Anthony Perez (Cofidis) qui s’impose devant Anthony Turgis (Total Direct Energie). Les principaux favoris ne se sont pas dévoilés hier, attendant probablement avec impatience l’étape du jour. C’est 176 kilomètres que les coureurs avaient à parcourir avec un enchainement de difficultés, dont la montée à Levens (6,2km à 6%), le Col de Châteauneuf de Contes (5,4km à 4,5%), la Côte de Peille (6,5km à 7%), avant la montée finale vers le Col d’Eze, longue de 4,6km à 6%. Un terrain de jeu que les Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Romain Bardet (AG2R La Mondiale) ou encore Julien Bernard (Trek-Segafredo) connaissent bien pour y effectuer des stages de préparation régulièrement.

Les échappés sur la deuxième étape | © CCC

La guerre pour l’échappée

3, 2, 1 et c’est parti à bloc comme on dit. Qui dit étape reine, dit aussi que de nombreux coureurs veulent anticiper la grosse bagarre en prenant la bonne échappée. C’est après 50 kilomètres que la bonne part avec 8 coureurs, on retrouve Alessandro Fedeli, Mathijs Paasschens, Emil Nygaard Vinjebo, Sean Bennett, Michael Gogl, Arnaud Courteille, Damian Luscher et Georg Zimmermann. C’est la formation Cofidis du leader Anthony Perez qui assure la poursuite en controlant l’écart sous les 3 minutes. Dans le final les fuyards accélèrent et les deux derniers rescapés sont Sean Bennett (EF Pro Cycling) et Damian Luscher (Swiss Academy), ils seront avalés par un maigre peloton à moins de 20 kilomètres de l’arrivée.

Nairo Quintana vainqueur au col d'Eze | © Bettini Photo

Nairo Quintana une jambe au-dessus

C’est trop dur pour Anthony Perez (Cofidis), il lâche prise et c’est alors au tour d’Arkéa-Samsic de prendre les commandes et d’imposer un rythme effréné. Dès le pied de l’ascension du Col d’Eze, le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) place une « grosse mine » et seul Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) tente de le suivre, en vain. Après sa victoire au Ventoux la semaine dernière, Quintana remet le couvert en s’imposant avec 40 secondes d’avance. Il devance l’Australien Simon Clarke (EF Pro Cycling) et le Français Lilian Calmejane (Total Direct Energie). Le Colombien prend logiquement la tête du classement général, il compte 38 secondes sur Michael Storer (Sunweb) et 40 secondes sur Simon Clarke (EF Pro Cycling). Les Français Pinot et Calmejane pointent respectivement en 4ème et 5ème position, à 40 secondes de Quintana.

Quintana nouveau leader | © Bettini Photo

Dernière étape demain avec seulement 136 kilomètres entre La Londe et le Mont Faron, où il sera possible d’assister à une bagarre entre un groupe de baroudeurs et les favoris, qui attendront sûrement l’ascension finale avec ses 5,7km à 8,5% de moyenne. Il semble difficile de mettre en difficulté Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) mais on a pas moins de 15 coureurs dans le même temps pour la 3ème place du classement général, alors le spectacle sera beau.

Classement 2ème étape :

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) en 4h44’17’’ Simon Clarke (EF Pro Cycling) à 40’’ Lilian Calmejane (Total Direct Energie) à 40’’ Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à 40’’ Fausto Masnada (CCC) à 40’’ Nicolas Roche (CCC) à 40’’ Nicolas Edet (Cofidis) à 40’’ Sam Oomen (Sunweb) à 40’’ Romain Bardet (AG2R La Mondiale) à 40’’ Laurens Huys (Bingoal Wallonie Bruxelles) à 40’’

Classement général final :

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) en 9h38’26’’ Michael Storer (Sunweb) à 38’’ Simon Clarke (EF Pro Cycling) à 40’’ Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à 40’’ Lilian Calmejane (Total Direct Energie) à 40’’

Par Maëlle Grossetête