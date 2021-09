Trente (Italie) se prépare à accueillir les Championnats d'Europe route

Publié le 06/09/2021 15:05

Juste avant les Championnats du Monde, il ne reste que quelques jours avant le grand rendez-vous des Championnats d’Europe Élites, Under 23 et Juniors Route qui se dérouleront du 8 au 12 septembre en Italie à Trente

Durant les cinq jours de courses que comporte l’épreuve, 13 titres seront mis en jeu : Route et Contre-la-montre Juniors, Under 23 et Élites (hommes et femmes) ainsi que celui du Mixed Relay.

Le niveau technique de toutes les épreuves au programme s’annonce particulièrement élevé compte tenu des athlètes inscrits, qui sont aujourd’hui 1042 venus de 39 pays.

Chez les Hommes

Pour la course en ligne de dimanche 12 septembre, les regards sont tournés vers le slovène vainqueur des dernières éditions du Tour de France, Tadej Pogacar mais aussi vers le triple champion du monde, vainqueur du premier titre européen Élites en 2016, le slovaque Peter Sagan qui croisera sur son chemin d’autres coureurs qui ont déjà porté le maillot de Champion d’Europe : le norvégien Alexander Kristoff, premier en 2017, et l’italien Matteo Trentin qui remporta le titre en 2018, sans oublier, entre autres, les belges Philippe Gilbert et Remco Evenepoel, Champion d’Europe en contre-la-montre en 2019, L’italien Filippo Ganna, médaille d’or dans la poursuite par équipes aux Jeux Olympiques de Tokyo et Champion du Monde en contre-la-montre, sera l’un des favoris de la course contre-la-montre (jeudi 9 septembre) à laquelle participeront également le Champion d’Europe en titre Stefan Kueng (Suisse), le belge Evenepoel et le français Remi Cavagna.

Chez les Femmes

(course en ligne samedi 11 septembre) l’équipe nationale de référence est celle des Pays- Bas avec les vainqueurs de quatre des cinq Championnats d’Europe disputés jusqu’à présent : Anna van der Breggen (2016), Marianne Vos (2017), Amy Pieters (2019) et la tenante du titre, championne olympique en titre, Annemiek van Vleuten, ainsi que Ellen van Dijk. Pour contraster les néerlandaises, entre autres la danoise Cecilie Uttrup Ludwig, la suisse Marlen Reusser, la belge Lotte Kopecky et les italiennes Marta Cavalli et Elisa Balsamo, vainqueur du titre l’an dernier chez les Under 23.

Enrico Della Casa, Président de l’Union Européenne de Cyclisme : « Nous nous apprêtons à faire vivre aux passionnés de toute l’Europe cinq jours de grand cyclisme et à en croire les prévisions ces Championnats d’Europe de Trente resteront gravés dans nos mémoires »

La manifestation continentale a grandi au fil des ans, et surtout les qualités techniques des tracés proposés, qui se développent dans le cadre magnifique de la ville de Trente, de la Vallée des Lacs et du Mont Bondone avec ses merveilles naturelles, seront appréciées et déterminantes pour le spectacle de la compétition.

Profil de la course

© UEC





Parcours du contre-la-montre

© UEC