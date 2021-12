Une surprise pour le Tour de Romandie 2022

Publié le 15/12/2021 14:40

Du 26 avril au 1er mai 2022, le Tour de Romandie vivra sa 75e édition.

Un jubilé à célébrer comme il se doit avec les habitant-e-s de tous les cantons romands et bien au-delà, puisque l'épreuve compte des fans hors des frontières nationales. Avec la Fondation chapeautant cette épreuve WorldTour, Richard Chassot et l'équipe de Chassot Concept SA ont dévoilé ce mercredi 15 décembre les cadeaux qui attendent les fans de cyclisme, en plus de la cerise sur le gâteau présentée le 9 novembre dernier avec le 1er TDR Féminin en octobre 2022. Quatre grands rendez-vous festifs sont prévus avant, pendant et après le déroulement de la course.







Une couleur spéciale pour le maillot de Leader en 2022

Surprise pour cette édition 2022, une touche rétro qui réjouira les nostalgiques : le maillot de leader Le Maréchal retrouvera exceptionnellement pour cette 75e édition son vert d'antan !

Le parcours du Tour de Romandie 2022

Alors qui pour succéder au podium 2021 Geraint Thomas, Richie Porte et Fausto Masnada ? Nous n'avons pas la réponse, mais quelques informations sur le parcours du Tour de Romandie 2022

Podium 2021 Tour de Romandie

1ere étape : reliera La Grande Béroche (NE) à Romont (FR)

: reliera La Grande Béroche (NE) à Romont (FR) 2eme et 3eme étapes : Boucles à Echallens (VD) et Valbroye (VD)

: Boucles à Echallens (VD) et Valbroye (VD) 4ème étape : Montagne entre Aigle (VD) et Zinal / Val d'Anniviers (VS)

: Montagne entre Aigle (VD) et Zinal / Val d'Anniviers (VS) 5ème étape : Contre-la-montre final vers Villars-sur- Ollon (VD) donné aussi à Aigle (VD), pour marquer les 20 ans du Centre Mondial du Cyclisme

L'affiche de cette 75e éditiona été dévoilée ainsi que plusieurs nouveautés côté sponsors. Le sponsor principal Le Maréchal renouvelle son partenariat pour trois ans et d’autres partenaires rejoignent le peloton comme Primeo Energie.

Autre surprise que nous réservent les organisateurs, un livre un livre historique qui réunit toutes les archives disponibles depuis 1947, qui seront accessibles au public, grâce au concours des Archives cantonales du Valais.