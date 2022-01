Wout Van Aert et Remco Evenepoel vont se rencontrer pour se réconcilier

Publié le 14/01/2022 19:00

Après la déception des championnats du monde, Van Aert et Evenepoel avaient réglé leurs différents par médias interposés. L’heure est désormais à l’apaisement et une rencontre est prévue.

Wout Van Aert était donné grandissime favori pour les derniers championnats du monde de course sur route qui se déroulaient en Belgique. Sur ses terres et soutenue par tout un peuple, l’équipe belge se devait de remporter le maillot arc-en-ciel. Cependant, la tactique utilisée par nos voisins belges n’a pas fonctionné et c’est le français Julian Alaphilippe qui avait conservé le maillot tant convoité au grand dam de toute la nation belge qui n’avait même pas eu la consolation de voir l’un des siens grimper sur le podium. Suite à cette frustration énorme, Evenepoel et Van Aert s’étaient rejeté la responsabilité par médias interposés. Une situation malvenue pour l’équipe belge qui verra sans nul doute les deux champions se côtoyer de nouveau sous le maillot de l’équipe nationale. Aussi, une rencontre est désormais prévue pour enterrer la hache de guerre entre les deux cyclistes star de l’équipe.

Les deux coureurs interrogés à distance sur le conflit qui les oppose

Les équipes cyclistes sont actuellement en camp d’entraînement afin de préparer la saison 2022 et ont organisé des journées de communication pour présenter le programme de l’équipe et les ambitions avouées pour le groupe. Remco Evenepoel était à Calpe dans le sud de l’Espagne avec son équipe Quick Step-Alpha Vinyl alors que Wout Van Aert était à une cinquantaine de kilomètres de là, à Alicante, avec son équipe Jumbo-Visma.

Notez que l’équipe Jumbo-Vista a rapidement déserté son camp d’entraînement, il y a 2 jours, après qu’un cas Covid-19 ait été détectée parmi les coureurs sans que l’identité de celui-ci n’ait été révélée.

Ces journées presse des camps d’entraînement ont été l’occasion pour nos confrères belges du journal RTBF de revenir sur le conflit qui oppose les deux coureurs et les interroger séparément à 24 heures d’intervalle. Sven Vanthourenhout, le sélectionneur de l’équipe belge, souhaitait organiser une rencontre entre les deux pépites à fort caractère de son équipe afin d’enterrer la hache de guerre. La rencontre aura bien lieu comme l’a confirmé les deux coureurs à nos confrères de la RTBF.

Les deux hommes sont d’accord pour se rencontrer et faire la paix

Interrogé par nos confrères, Wout Van Aert a confirmé son intention de tourner la page sur l’épisode des championnats du monde : « Remco, c’est la jeune star du cyclisme ! Il est très fort et très mature pour un gars de seulement 21 ans. Il est impressionnant. Après les Championnats du monde, nous avons tous les deux pris quelques jours de vacances. Mais là, le temps est venu de parler et de penser au futur ! Nous allons nous voir et discuter, car nous savons très bien tous les deux que nous disputerons encore des courses et des championnats ensemble les prochaines années. Il est important d’en parler pour tourner la page ». Notez que Remco Evenepoel fêtera ses 22 ans le 25 janvier prochain.

Une intention confirmée 24 heures plus tard par le grand espoir de l’équipe Quick Step-Alpha Vinyl à nos confrères : « J’espère qu’à la fin de cette saison 2022, on se battra ensemble en Australie pour à nouveau tenter de décrocher le maillot arc-en-ciel. Je préfèrerais être là-bas avec Wout et l’aider à gagner que de regarder la course à la télévision dans mon fauteuil. Nous nous sommes envoyé quelques messages et, dans nos conversations, on s’est mis d’accord sur le fait de se voir bientôt. Mais nous n’avons pas encore fixé la date ni l’heure, car il a eu un programme ‘full’ avec le cyclo-cross. On doit absolument se voir même si on a déjà un peu parlé juste après les Mondiaux. Il n’y a pas de problème entre nous. Il faut juste effacer les dernières zones d’ombre avant donc d’essayer de devenir champion du monde ensemble ».