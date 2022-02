Baromètre des villes cyclables 2021 : des chiffres très intéressants

Publié le 12/02/2022 17:45

La FUB (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette) vient de dévoiler les résultats de son baromètre des villes cyclables françaises en 2021. Des chiffres qui montrent de nettes disparités au niveau national.

C’est la troisième fois que la FUB publie son baromètre des villes cyclables après son rapport en 2017 et 2019. L’enquête menée fin 2021 a rencontré une mobilisation plus forte que jamais ce qui donne un excellent aperçu du panorama national pour les cyclistes au niveau des villes, villages et communes. Notez que ces résultats reflètent le ressenti des usagers dans différents domaines. Ces données sont non seulement précieuses pour les cyclistes, mais aussi pour les élus locaux afin de décider d’aménagements et d’équipements pour favoriser la pratique du vélo tant comme loisir que mode de transport. Des données d’autant plus précieuses que la pandémie a contribué à un vif regain de l’usage de la bicyclette et du vélo électrique pour le vélotaf mais aussi, pour certains, comme un mode de transport nettement moins onéreux que la voiture.

Comment s’est déroulée l’enquête sur le ressenti des cyclistes ?

Pour mener cette étude, la FUB a lancé un questionnaire en ligne entre le 14 septembre et le 30 novembre dernier. Concrètement, les cyclistes devaient répondre à 26 questions réparties en 5 catégories en attribuant une note entre 1 à 6 sur leur ressenti de la pratique du vélo dans leur ville, commune ou village. 277.384 cyclistes ont participé à cette grande enquête. Notez que les communes ayant eu moins de 50 réponses de cyclistes ont été exclues du classement.

Les 5 catégories de questions portaient sur le ressenti général du cycliste, son ressenti concernant la sécurité de faire du vélo, le confort en général, les efforts de la commune mais aussi sur son le ressenti en ce qui concerne le stationnement et les services vélo. Une échelle allant de A+ à G ont ainsi été attribuées aux villes et communes à partir de ces notes.

Baromètre des villes cyclables : de nouvelles catégories

Alors que dans les deux enquêtes précédentes les responsables de l’étude proposaient des catégories de classement en se basant sur le nombre d’habitants, cette fois, la catégorisation a évolué. Les responsables de l’étude ont effectivement jugé qu’il était difficile de comparer les structures de mobilité d’une banlieue parisienne à celles d’un centre-ville ayant le même nombre d’habitants et ont inclus d’autres critères que ceux purement démographiques.

Les résultats de l’enquête se basent ainsi sur une approche mêlant démographie et critères sociaux-spatiaux. 5 catégories de classement ont ainsi été créées pour prendre en compte ces différences : « Grandes villes », « Communes de banlieues », « Villes moyennes », « Petites villes » et « Bourgs et villages ».

Les chiffres sur le ressenti à vélo au niveau national

Le rapport du baromètre des villes cyclables est, en comparaison des études précédentes, plus représentatif. En effet, alors que dans les enquêtes précédentes, on retrouvait une forte proportion d’hommes qui faisaient très régulièrement du vélo et vivant en agglomération, les participants sont, cette fois-ci beaucoup plus hétérogène. Le ressenti au niveau national est globalement défavorable avec des notes en dessous de la moyenne à tous les niveaux comme vous pouvez le voir ci-dessous.

L’un des principaux points qui attirent l’attention sur cette enquête est le ressenti concernant la sécurité à vélo. La note au niveau national est seulement de 2.8. C’est évidemment le trafic motorisé qui génère le plus ce sentiment d’insécurité à vélo en France pour 75% des cyclistes. 81 % de ces derniers pointent notamment du doigt la dangerosité de traverser un carrefour ou un rond-point. Notez que 43 % des cyclistes évoquent aussi des conflits avec les piétons. La sécurité à vélo est donc un élément important à prendre en considération pour l’aménagement des villes et communes.

Le palmarès 2021 du baromètre des villes cyclables 2021

Les bourgs et villages les plus agréables pour la pratique du vélo

Côté bourgs et villages, c’est La Tranche-Sur-Mer qui apparait en première position suivie par Vieux-Boucan-Les-Bains et Bretignolles-Sur-Mer. Toutes ont des notes supérieures à 4,5. On remarque, de suite, que les communes ayant mis en place une politique cyclable historique et orientée vers le tourisme sont évidemment mieux notées à la différence des bourgs et villages ayant une politique cyclable plus orientée vers un usage utilitaire du vélo.

Les petites villes préférées des cyclistes

Pour les petites villes, c’est Saint-Jean-De-Monts qui domine le classement suivi par Val-De-Reuil et Marseillan. Là encore, c’est l’aspect politique cycliste orientée vers le tourisme qui fait la différence. Selon les analystes de l’enquête, les attentes sont supérieures dans les petites villes que dans les zones rurales. Les notes des meilleures petites villes sont toutefois plus faibles que les bourgs et villages.

Les communes de banlieues les plus appréciées

Dans la nouvelle catégorie des communes de banlieue, c'est Saint-Aubin-De-Médoc qui est sur la plus haute marche du podium avec une excellente note de 4,89. Elle est suivie par Le Teich et Séné. Les analystes estiment que les communes de banlieue « sont tirées vers le haut par les villes-centre ».





Les villes moyennes sont les moins bien notées

Le classement des villes de taille moyenne place La Rochelle en première position avec une note de 4,10 suivis par Bourg-En-Bresse avec une note de 3,87 puis par Chambéry avec seulement 3,83. Les villes de taille moyenne sont les moins bien notées de cette étude. L’analyse évoque un manque d’ambition, mais aussi un manque d’expertise technique comme celui que l’on trouve dans les grandes villes. Les attentes de la part des cyclistes sont plus importantes aussi.

Le palmarès des grandes villes

C’est la ville de Grenoble qui offre le meilleur ressenti de la part des cyclistes. Suit ensuite Strasbourg et Rennes. L’analyse montre que ces trois villes sont les « têtes de gondole » de ce classement. Ces trois villes ont notamment mis en place progressivement des réseaux cyclables de plus en plus qualitatifs. Si l’on observe le classement des 10 premières grandes villes, on remarque, de suite, que les notes s’effondrent rapidement. Bordeaux, qui est en dixième position, a effectivement une note de seulement 3,4.

Conclusions sur ce palmarès des villes cyclables

Le baromètre des villes cyclables 2021 est particulièrement intéressant, car il s’agit du véritable ressenti des cyclistes. Cet outil donne de véritables renseignements intéressant pour les municipalités afin d’améliorer leur rapport avec les cyclistes. Le rapport montre aussi de véritables disparités entre les mairies qui font résolument le choix de donner une place importante au vélo au détriment de celles pour qui cela n’est pas prioritaire.

Il est important de noter que même si des villes comme Grenoble, Strasbourg et Rennes ont fait de véritables efforts, les grandes villes françaises font véritablement pâle figure en comparaison de nos voisins notamment hollandais, allemands et même danois qui souffrent pourtant tous d’un climat moins agréable que le nôtre. Des villes comme Copenhague ou Amsterdam restent les références suivies par Bâle, Bologne, Florence, Tokyo et Munich.