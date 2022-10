Ce dimanche a lieu la 50ème édition du Tour de Vendée, dernière manche de la coupe de France 2022. Voici la présentation de l’épreuve.

Le Tour de Vendée 2022 a lieu ce dimanche 2 octobre. Il s’agit de la 17ème et dernière manche de coupe de France de la saison. Julien Simon (Team TotalEnergies) est leader, 28 points devant Amaury Capiot (Arkéa Samsic). Créé en 1972, le Tour de Vendée fait partie du calendrier UCI Europe Tour 1.1. L’an dernier, Bram Welten (Groupama-FDJ) s’était imposé devant Eduard Prades (DELKO) et Sebastian Schönberger (B&B Hotels – KTM).

Le parcours du Tour de Vendée 2022

Clément Venturini (AG2R Citroën Team) : « Après une petite parenthèse cyclo-cross à Boulzicourt, j’ai hâte d’accrocher les deux derniers dossards de la saison sur route et j’aimerais beaucoup finir sur une bonne note. Le Tour de Vendée est une course usante avec un final difficile, cela me plaît. L’objectif sera de jouer la victoire avant de penser à la coupe de France. Ce classement n’était pas du tout un objectif au début de la saison, mais petit à petit, il est devenu un fil rouge. La victoire semble très difficile au vu de l’avance de Julien Simon, mais il serait intéressant de monter sur le podium pour l’équipe AG2R CITROËN ».

Yvon Ledanois (Directeur sportif Arkéa-Samsic) : « Le Tour de Vendée marque la dernière manche de la Coupe de France et doit nous permettre de continuer sur la bonne dynamique de la saison pour finir en apothéose. C’est une épreuve ouverte. On a la chance de compter au sein de notre collectif plusieurs cartes selon la physionomie que prendra la course. Le plus important sera de se montrer opportunistes et acteurs. Cela doit permettre à toute l’équipe d’entamer cette dernière semaine de compétitions de l’année de la meilleure des manières possibles avec en ligne de mire l’objectif d’accession au niveau UCI WorldTour. »

Les favoris du Tour de Vendée

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Le Picard tentera de décrocher sa 7ème victoire de la saison.

Daniel McLay (Arkéa Samsic)

Après une bonne Vuelta, il sera l’un des favoris.





Marc Sarreau (AG2R Citroën Team)

Le sprinter d’AG2R Citroën Team sera l’un des outsiders.

Bryan Coquard (Cofidis)

Il tentera de renouer avec la victoire, qui lui échappe depuis février 2022.

Edvald Boasson Hagen (Team TotalEnergies)

Le Norvégien sera l’un des outsiders du Tour de Vendée.

Comment suivre le Tour de Vendée à la TV ?

La course sera diffusée sur les antennes d’Eurosport à partir de 16 h 45.