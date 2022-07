Les Pays-Bas en force, la France en nombre

Nation majeure du cyclisme féminin, les Pays-Bas seront particulièrement bien représentés lors de la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift qui verra s’aligner 24 équipes de six coureuses. Parmi les 144 engagées (liste actualisée au 5 juillet), 29 sont néerlandaises. Soit 20% du peloton, un niveau élevé qui reflète le poids orange dans le top 150 du classement mondial UCI. Le public français pourra pousser derrière 23 de ses représentantes. La championne de France Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) et Juliette Labous (Team DSM), lauréate du Tour de Burgos et d’une étape sur le Giro, sont parmi les têtes d’affiche locales. Les Tricolores devraient composer le 2e plus gros contingent devant l’Italie (19) et la Belgique (9). Vingt-cinq nationalités sont représentées.



Les stars du peloton féminin seront au départ

Avec les 28 premières au classement UCI pour l’heure inscrites, rarement une liste de départ ne s’est annoncée aussi richement fournie. Parmi elles, Annemiek van Vleuten (Movistar) a la pancarte de grande favorite deux semaines après avoir remporté son 3e Giro. Elle retrouvera les trois concurrentes classées derrière elle en Italie : Marta Cavalli (FDJ-Suez-Futuroscope), Mavi Garcia (UAE Team ADQ) et Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Il faudra aussi compter sur la sprinteuse la plus rapide du moment, Lorena Wiebes (Team DSM), le plus grand palmarès de l’histoire, Marianne Vos (Jumbo-Visma), la star montante Lotte Kopecky (SD Worx) ainsi que sur la championne du monde Elisa Balsamo (Trek-Segafredo).



Une moyenne d’age de 26,4 ans

La moyenne d’âge des engagées est de 26,4 ans. La Française Sandra Lévénez (Cofidis), 43 ans depuis le 5 juillet, fait figure de doyenne tandis que la “benjamine” du Tour de France Femmes avec Zwift devrait être la Belge Julie de Wilde (Plantur-Pura), qui fêtera ses 20 ans le 8 décembre. Parmi les trois “teenagers” attendues au départ de Paris, Ines Cantera (Roland Cogeas Edelweiss Squad) fêtera son 20e anniversaire le 30 juillet, sur la route de la 7e étape.

Cofidis alignera une deuxième quarantenaire. L’Australienne Rachel Neylan, mais la palme de l’équipe la plus âgée revient à la formation SD Worx (30,7 ans en moyenne), devant UAE Team ADQ (30,33) et Canyon//Sram Racing (30,17). La plus jeune formation est AG Insurance – NXTG (21,17), une équipe néerlandaise soutenue par la structure masculine Quick-Step Alpha Vinyl. La formation DSM arrive en 2e position dans ce classement de la jeunesse (22,5). Mais elle est au premier rang parmi les 14 équipes du World Tour.

13 championnes nationales sur la ligne de départ

Treize coureuses prendront le départ avec le statut de championne nationale : Christina Schweinberger (Autriche, Plantur-Pura) – dont la soeur jumelle Kathrin est également annoncée chez Ceratizit-WNT -, Kim de Baat (Belgique, Plantur-Pura), Cecilie Uttrup Ludwig (Danemark, FDJ-Suez-Futuroscope), Mavi Garcia (Espagne, UAE Team ADQ), Audrey Cordon-Ragot (France, Trek-Segafredo), Liane Lippert (Allemagne, DSM), Elisa Balsamo (Italie, Trek-Segafredo), Christine Majerus (Luxembourg, SD Worx), Riejanne Markus (Pays-Bas, Jumbo-Visma), Frances Janse Van Rensburg (Afrique du Sud, Cofidis), Eugenia Bujak (Slovénie, UAE Team ADQ) et Caroline Baur (Suisse, Roland Cogeas Edelweiss Squad). Mais seulement douze porteront le maillot aux couleurs de leur pays car Balsamo, titrée en Italie, portera la tunique irisée de championne du monde. Un autre maillot se distinguera, celui ciel et blanc de la championne d’Europe Ellen van Dijk (Trek-Segafredo).



Un encadrement de haut vol

Les stars seront partout, au sein du peloton et parmi les directions sportives peuplées d’anciennes championnes. Parmi les noms les plus remarquables, Anna van der Breggen fait partie de l’encadrement de l’équipe SD Worx. Après sa retraite en fin de saison dernière, suite à une carrière extraordinaire (3 titres de championne du monde, championne olympique, 7 fois vainqueure de la Flèche Wallonne Femmes…). Jolien D’Hoore, qui portait également les couleurs SD Worx l’an dernier, championne de Belgique sur route et championne du monde sur piste, est une autre jeune retraitée qui portera la casquette de directrice sportive, pour l’équipe AG Insurance-NTXG, tandis que Trek-Segafredo pourra une nouvelle fois profiter de l’expérience et du leadership d’Ina Teutenberg.

D’autres noms comme Joanne Kiesanowski (Human Powered Health), Lieselot Decroix, Carmen Small (Jumbo-Visma), Heidi Van de Vijver (Plantur-Pura) ou Charlotte Bravard (St-Michel Auber 93) se distinguent par leur expérience et leur palmarès sur le vélo. Les pionnières du Tour de France Femmes avec Zwift pourront également compter sur l’expertise d’anciens participants du Tour de France tels que Lars Ytting Bak (Uno-X), Albert Timmer (Team DSM) et Rubens Bertogliati (UAE Team ADQ), qui a même porté le Maillot Jaune.