Ellen van Dijk et Tobias Foss ont remporté les honneurs du contre-la-montre individuel (ITT) Elite lors de la première journée des Championnats du Monde Route UCI 2022 à Wollongong, en Australie. L’Italienne Vittoria Guazzini a remporté le tout premier maillot arc-en-ciel décerné sur la route dans la catégorie Femmes moins de 23 ans. Les Championnats du Monde Route UCI 2022 ont débuté sous un ciel ensoleillé, mais avec des rafales de vent latérales. Les femmes et les hommes ont disputé l’épreuve sur le même parcours contre-la-montre de 34,2 km, composé de deux tours d’environ 17 km dans les rues de la ville au sud de Sydney.

Ellen van Dijk remporte un troisième titre

Les femmes se sont élancées en trois groupes pour éviter que les coureurs de différents tours ne se doublent sur le parcours technique. La favorite Grace Brown était dans le premier groupe de 10 à s’élancer et elle a rapidement établi le meilleur temps de la journée en 44:41mins. La jeune femme de 30 ans est restée sur la sellette pendant près de trois heures, les coureurs ne parvenant pas à égaler le temps impressionnant de Brown. Une autre favorite de la course, Annemiek van Vleuten, s’est élancée dans le deuxième groupe de coureurs, mais il est vite apparu que la Néerlandaise ne menacerait pas les premières places, puisqu’elle comptait 26 secondes de retard sur Brown après le premier contrôle. Elle finira finalement septième.

Brown n’a pas bougé jusqu’à ce que le dernier groupe de coureuses s’élance. La Suisse Marlen Reusser et Van Dijk sont les deux derniers coureurs à descendre la rampe de Wollongong et tous deux mènent Brown au premier point de contrôle. Au deuxième point de contrôle, Reusser a commencé à perdre du temps sur Brown, mais Van Dijk est restée forte, avec 20 secondes d’avance sur Brown. C’est une avance qu’elle n’a jamais perdue et elle a couru pour une autre saison dans le maillot arc-en-ciel en 44:29mins. Reusser a pris le bronze en 45:11mins. L’Italienne Vittoria Guazzini a terminé quatrième en 45:21mins, ce qui lui a également permis de remporter le titre des moins de 23 ans, une première pour les Championnats du Monde Route UCI.

Pour Van Dijk, il s’agissait de sa deuxième médaille d’or consécutive en contre-la-montre individuel et de la troisième de sa carrière.

« Je ne m’attendais pas à gagner aujourd’hui », a déclaré Van Dijk aux journalistes après la course. « Je ne pensais pas que c’était le parcours parfait pour moi, mais j’avais une bonne approche mentale et une bonne approche physique. Mon entraîneur et moi avons tout préparé très bien. Je me suis juste dit, j’ai eu une super année avec le maillot arc-en-ciel, je vais tout donner aujourd’hui. Si c’est une place sur le podium, c’est bien. Si ce n’est pas le cas, j’ai quand même eu une super année.

« Quand j’ai passé le premier tour, j’ai entendu le speaker dire quelque chose comme que c’était encore possible pour une médaille. Alors, j’ai pensé, ok, ce serait bien. Mais je me suis dit, concentre-toi sur toi et rythme bien mes efforts. Au deuxième tour, je pensais avoir démarré un peu plus lentement, mais je pense que c’était difficile pour tout le monde. Mais honnêtement, j’ai été très surpris par la victoire. »

Tobias Foss crée la surprise

Dans la course masculine, tous les regards étaient tournés vers Filippo Ganna. L’Italien de 26 ans avait remporté l’or du contre-la-montre en 2021 et en 2022, et a récemment annoncé qu’il viserait le record de l’heure UCI chronométré par Tissot à Granges, en Suisse, le 8 octobre, et qu’il chercherait à battre le record de son collègue des Ineos Grenadiers, Dan Bigham, de 55,548 km, également établi à Granges. Mais si Ganna devait gagner ici, il devrait battre le coureur suisse Stefan Bissegger, qui a fait une moyenne de plus de 50km/h pour enregistrer un temps de tête de 40:49mins. Le jeune homme de 24 ans a été dans une forme sublime récemment, remportant la médaille d’or du contre-la-montre lors des championnats européens en Allemagne. Il semblait bien parti pour remporter au moins une médaille après une course magnifique.

Le Britannique Ethan Hayter était dans le coup dès le début, roulant le plus vite lors du premier contrôle, mais il a été victime d’une énorme malchance après que sa chaîne ait sauté. Il a essayé en vain de libérer la chaîne, mais a dû changer de vélo, perdant environ 25 secondes dans le processus. Il a terminé quatrième. Mais la surprise est venue lorsque le Norvégien Tobias Foss a dépassé le temps de Bissegger en 40:02mins, devenant le seul coureur des hommes de tête à faire un negative split dans sa course. Le jeune homme de 25 ans a remporté son championnat national de contre-la-montre plus tôt dans l’année, mais son effort incroyable a stupéfié tout le monde. Pourrait-il s’accrocher à l’or ?

Il devait tenir tête au Suisse Stefan Küng, qui était le plus rapide au deuxième contrôle. Mais Küng a faibli dans la dernière section pour finir 3 secondes derrière Foss en 40:05. Il y avait encore des gros calibres sur le parcours – Remco Evenepoel et Filippo Ganna. Evenepoel, tout frais (si c’est le bon mot !) de sa victoire à la Vuelta Ciclista a España, semblait bien au premier contrôle, mais ses récents exploits en Espagne ont semblé prendre le dessus et il a terminé troisième en 40:11mins.

Quant à Ganna, à la surprise générale, il a lutté au deuxième contrôle et était près de 40 secondes derrière Kung. Il a finalement terminé en septième position en 40:57.

Tobias Foss, ému à l’arrivée, n’arrivait pas à croire ce qui s’était passé. « C’est un rêve ; c’est irréel », a déclaré le Norvégien. « J’ai eu le signal très tôt que mes jambes étaient vraiment bonnes et venant de [la course au] Canada, je me sentais bien. Le parcours me convenait. Il était technique et il fallait pousser dans les virages. Je suis allé plus fort sur les pentes plus raides et je pouvais respirer dans les descentes les plus rapides. C’est incroyable »