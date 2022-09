La candidature de la Haute-Savoie pour l’organisation des mondiaux de cyclisme 2027 a été retenue. L’UCI a pris sa décision hier, durant les mondiaux se déroulant actuellement à Wollogong, en Australie. Comme pour les mondiaux de Glasgow en 2023, il s’agira de mondiaux regroupant toutes les pratiques, avec 19 disciplines au programme.

Les derniers championnats du monde de cyclisme en France remontent à l’an 2000 avec les mondiaux de Plouay. C’est la troisième fois que la Haute-Savoie va accueillir les mondiaux, après 1964 et 1980.

Le calendrier des championnats du monde :

Bernard Hinault : J’ai rêvé d’un Championnat du Monde en France : les organisateurs l’ont fait à Sallanches en Haute-Savoie. Mon rêve est devenu réalité en gagnant dans la côte de Domancy où j’ai été sacré Champion du Monde en 1980”, indique l’Ambassadeur et parrain de la candidature.

It’s official! 🌈

Haute-Savoie 🇫🇷 will be hosting the second edition of the UCI Cycling World Championships in 2027, uniting cycling’s disciplines 🌎#HauteSavoie2027 | @Dep_74 pic.twitter.com/n20e7f0B9W

— UCI (@UCI_cycling) September 22, 2022