Caleb Ewan (Lotto Soudal) n’a jamais vraiment été dans le coup lors du dernier Tour d’Italie. L’australien a chuté au début du Giro, terminant au mieux deuxième d’une étape. Des performances loin d’être à la hauteur de ses espérances. Le sprinteur voudra retrouver la gagne sur les routes de la Grande Boucle.

Un Giro manqué…

Caleb Ewan l’avait annoncé en début de saison, son objectif était de gagner une étape sur les trois Grands Tours, et cela la même année. Le sprinteur arrivait donc avec beaucoup d’ambitions sur le dernier Tour d’Italie. Au départ de Hongrie, l’australien joue la gagne dès la première journée. Mais dans le final en bosse, Ewan, au bout de l’effort, touche la roue de Girmay, et chute lourdement dans les derniers hectomètres d’une étape remportée par Mathieu Van der Poel. Le coureur de la Lotto Soudal se remobilise pour la suite, cependant, il ne sera jamais vraiment dans le coup. Aucune victoire d’étape, et un seul podium lors de l’étape de Scalea, avec une deuxième place derrière Démare, trop fort ce jour-là. Caleb Ewan abandonne après l’étape 11, la dernière partie du Giro étant réservée aux grimpeurs, et histoire de se préparer pour le Tour.

… mais un très bon début de saison

Malgré un grand rendez-vous manqué en terres italiennes, Caleb Ewan ne reste pas moins l’auteur d’une première partie de saison de haut vol. Cinq victoires, dont deux sur les routes du Tour de Turquie et une sur Tirreno-Adriatico. Battant à la régulière les meilleurs sprinteurs du peloton comme Philipsen, Bol, Démare, Merlier, Ackermann et Gaviria. Le natif de Sydney est en très grande forme cette année, et sa chute sur le Giro appartient déjà au passé. En atteste sa dernière course disputée, l’Elfstedenronde Brugge. Le 12 juin, l’australien y a terminé deuxième derrière Fabio Jakobsen. Rassurant avant la Grande Boucle.

Sur le Tour, Ewan veut montrer qui est le patron

Les spécialistes du sprint devraient au moins avoir 5-6 étapes réservées sur le prochain Tour de France. Autant d’opportunités pour Caleb Ewan de briller. L’australien est peut-être le meilleur sprinteur au monde ces dernières années, en atteste ses 70 victoires en carrière à seulement 27 ans. Ewan mesure 1,67 m, mais fait preuve d’une puissance d’accélération tout simplement incroyable. Une force physique et une rapidité d’exception, qui lui ont déjà permis de remporter à plusieurs reprises des étapes sur les trois Grands Tours. Et il compte bien en ajouter d’autres, et ce dès juillet. La concurrence est prévenue !