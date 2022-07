Ce dimanche, la 9e étape du Tour de France, reliant Aigle à Châtel, multipliera les points d’intérêts, qu’il s’agisse de sport ou de tourisme, article à retrouver ICI

Aujourd’hui étape de montagne pour les coureurs du Tour de France. Sur un parcours de 192,9km, les coureurs devront relier Aigle, ville-étape inédite, chef-lieu du district d’Aigle dans le canton de Vaud en Suisse qui compte 10 200 habitants à Châtel, ville-étape pour la 2ème fois, station de tourisme de montagne en Haute-Savoie qui compte 1 200 habitants. Une étape sur laquelle il faudra surveiller l’enchainement « Col des mosses » et « Col de la croix » qui devraient faire des dégâts avant le « Pas de morgins ». Du côté de la météo, il faut s’attendre à un temps sec, soleil largement dominateur toute la journée. Rares nuages au-dessus des montagnes suisses dans l’après-midi. Températures : 26°C au départ de l’étape, 18°C vers 1700m, 28°C au passage dans la vallée du Rhône entre Aigle et Monthey puis 21°C à l’arrivée. Vent de tendance nord en général, 15 km/h avec des rafales à 30-40 km/h. Jusqu’à 45 km/h dans l’après-midi dans l’axe de la vallée du Rhône entre Aigle et Monthey où il aura plutôt une composante nord-ouest.

Le programme de la 9ème étape du Tour de France

Distance : 192,9 km

Ascensions : 4

Points maillot à pois : 26

Points maillot vert : 40

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 12h30

Départ réel : 12h45

Arrivée estimée : 17h44

Ouverture du village : 9h30

Départ de la caravane : 10h30

Arrivée estimée de la caravane : 16h02

Comment suivre le Tour de France 2022 à la TV ?

Aujourd’hui pour la 9ème étape du Tour, la diffusion se fera France 2 à partir de 12h05 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00. L’étape sera aussi diffusée sur Eurosport.