Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape de l’AlUla Tour. Déjà vainqueur de la première étape, le champion d’Europe a récidivé, dans les rues de Tayma cette fois-ci. Il devance Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG). Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) conserve la tête du classement général avant l’étape reine ce vendredi et la terrible ascension de Skyviews of Harrat Uwayrid.

🚀 After a tough sprint, @MerlierTim claims the win in Tayma! His 2nd stage win in this #AlUlaTour 2025! 💪

⏪ Relive the last kilometre of stage 3 pic.twitter.com/P6Pzg1vzZB

— طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 30, 2025