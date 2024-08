Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway. Parfaitement emmené par ses coéquipiers, le Norvégien s’est imposé pour la deuxième fois en deux jours. Sur la ligne, il devance Tom Van Asbroeck (Israel – Premier Tech) et son coéquipier Magnus Cort. Kristoff conforte son maillot jaune de leader avant une arrivée taillée pour les puncheurs ce mardi.

🚀 Once again, @UnoXteam was on a mission to propel @Kristoff87 #ArcticRace pic.twitter.com/JmiXpSZR7V

— Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) August 5, 2024