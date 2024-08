Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape de l’Arctic Race of Norway. À domicile, le Norvégien s’est imposé au sprint devant les Belges Milan Fretin (Cofidis) et Tom Van Asbroeck (Israel – Premier Tech). À 37 ans, Kristoff décroche sa cinquième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape de l’Arctic Race of Norway

Alexander Kristoff Milan Fretin Tom Van Asbroeck

