Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway. À l’expérience, le Norvégien a abordé le dernier virage en tête devant son coéquipier Rasmus Tiller, qui lui a fait la cassure. Kristoff s’impose facilement au sprint et décroche sa 98ᵉ victoire chez les professionnels. Il devance Tom Van Asbroeck (Israel – Premier Tech) et Karsten Larsen Feldmann (Team Coop – Repsol). Gêné par une chute dans l’emballage final, Corbin Strong (Israel – Premier Tech) conserve le maillot jaune de leader.
Alexander Kristoff s’impose à domicile sur la deuxième étape de l’Arctic Race of Norway ! #lequipeVELO #ArcticRace pic.twitter.com/sq2W9LHKjp
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 8, 2025
Le classement de la 2ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway
- Alexander Kristoff
- Tom Van Asbroeck
- Karsten Larsen Feldmann
