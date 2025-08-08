Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway. À l’expérience, le Norvégien a abordé le dernier virage en tête devant son coéquipier Rasmus Tiller, qui lui a fait la cassure. Kristoff s’impose facilement au sprint et décroche sa 98ᵉ victoire chez les professionnels. Il devance Tom Van Asbroeck (Israel – Premier Tech) et Karsten Larsen Feldmann (Team Coop – Repsol). Gêné par une chute dans l’emballage final, Corbin Strong (Israel – Premier Tech) conserve le maillot jaune de leader.

Le classement de la 2ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway
  1. Alexander Kristoff
  2. Tom Van Asbroeck
  3. Karsten Larsen Feldmann

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : ARN