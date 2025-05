Pierre Latour (Team TotalEnergies) a remporté, ce vendredi, la 1ʳᵉ étape des Boucles de la Mayenne 2025. Dans le final, à deux kilomètres de l’arrivée, Florian Sénéchal (Arkéa – B&B Hotels) passe à l’offensive avant d’être contré par Pierre Latour, qui s’envole vers la victoire. Le Drômois résiste au retour du peloton et s’impose en solitaire. Il devance Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Vainqueur du prologue, Thibaud Gruel (Groupama-FDJ) conserve la le maillot jaune, 03″

Aaaand it’s Pierre Latour who takes his first win of the season!! Superb attack, timed it perfectly 💪 #Boucles53 pic.twitter.com/h9pMffHHwD

— Eemeli (@LosBrolin) May 30, 2025