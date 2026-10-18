Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 5ème et dernière étape de l’Eneco Tour 2026. Alors que l’équipe Unibet Rose Rockets a tenté de faire la cassure dans le dernier virage, Merlier a été vigilant et s’est facilement imposé au sprint. Il devance Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) et Davide Donati (Red Bull Bora-Hansgrohe). À 33 ans, Merlier décroche sa 80ème victoire chez les professionnels. Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike) remporte la première course par étapes de sa carrière. Sur le podium final, il devance Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets) et Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe).

TIM MERLIER REMPORTE SA 80E VICTOIRE ! Le Belge a remporté la dernière étape de l’Eneco Tour https://t.co/j3x6KwyQ2w — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 18, 2026

Le classement de la 5ème étape de l’Eneco Tour 2026

Tim Merlier Dylan Groenewegen Davide Donati



