Victor Vercouillie (Team Flanders Baloise) a remporté, ce samedi, la 4ème étape de l’Eneco Tour 2026. Présent dans l’échappée matinale le Belge s’est imposé au sommet du col du VAM. Il devance ses compatriotes Ceriel Desal (Soudal Quick-Step) et Tars Poelvoorde (Lotto-Intermarché). À 23 ans, Vercouillie décroche sa première victoire chez les professionnels et offre probablement le dernière succès de l’histoire du Team Flanders Baloise, qui va disparaître à l’issue de la saison. Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) règle le groupe des favoris au sprint et prend la 6ème place. 9ème de l’étape, Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot orange de leader avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 4ème étape de l’Eneco Tour 2026

  1. Victor Vercouillie
  2. Ceriel Desal
  3. Tars Poelvoorde


Crédit : COR VOS / Eneco Tour