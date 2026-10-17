Victor Vercouillie (Team Flanders Baloise) a remporté, ce samedi, la 4ème étape de l’Eneco Tour 2026. Présent dans l’échappée matinale le Belge s’est imposé au sommet du col du VAM. Il devance ses compatriotes Ceriel Desal (Soudal Quick-Step) et Tars Poelvoorde (Lotto-Intermarché). À 23 ans, Vercouillie décroche sa première victoire chez les professionnels et offre probablement le dernière succès de l’histoire du Team Flanders Baloise, qui va disparaître à l’issue de la saison. Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) règle le groupe des favoris au sprint et prend la 6ème place. 9ème de l’étape, Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot orange de leader avant la dernière étape ce dimanche.

« That is why we love cycling! » ❤️ A special victory as Victor Vercouillie takes his first pro win on Stage 4 of the Eneco Tour! 👏 https://t.co/5VOBuDTeS9 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 17, 2026

Le classement de la 4ème étape de l’Eneco Tour 2026

Victor Vercouillie Ceriel Desal Tars Poelvoorde



