Après sa victoire au sprint, Lorena Wiebes a été disqualifiée et exclue du Tour d’Italie Féminin pour utilisation d’un velo non conforme.

Alors qu’elle avait franchi la ligne d’arrivée en première ce samedi sur la 1ère étape du Tour d’Italie Féminin, Lorena Wiebes a été disqualifiée par le jury en vertu de l’article 2.12.007 – 2.2 du règlement. La championne des Pays-Bas a été exclue du Giro d’Italia Women suite à une violation de l’article 2.12.007 – 2.2 : utilisation d’un vélo non conforme au règlement, spécifiquement pour ne pas respecter les exigences minimales de poids. Son vélo a été pesé à 6,78 k, hors, l’UCI exige un poids minimal de 6,8 kg. Par conséquent, la victoire dans l’étape d’ouverture est attribuée à Elisa Balsamo (Lidl-Trek), qui prendra le départ demain avec le maillot rose.

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Communiqué du Team SD Worx – Protime

L’équipe SD Worx – Protime est abasourdie par la décision du jury de l’UCI selon laquelle le vélo de Lorena Wiebes, après la première étape du Giro d’Italia Women, ne respecte pas la limite de poids minimale conformément à l’article 2.12.007–2.2. Selon le jury, le vélo pesait 6,78 kilogrammes et ne respectait donc pas la limite inférieure fixée par l’UCI à 6,8 kilogrammes. L’équipe remet en question le contrôle de pesée des vélos lors du Giro d’Italia Women. Ainsi, il y avait une différence de poids de plus de cinquante grammes entre la première et la seconde pesée du vélo de Wiebes à l’issue de l’étape à Ravenne. Wiebes a couru avec ce vélo à plusieurs reprises au cours de cette saison, et il a toujours été monté de la même manière.

Avec ce vélo, elle a remporté de nombreuses victoires. De plus, le vélo a été pesé par le jury de l’UCI à plusieurs reprises cette année après des courses que Wiebes a gagnées au sprint avec une marge considérable. À chaque fois, il s’est avéré que le poids du vélo était largement supérieur à la limite de 6,8 kilogrammes. L’équipe ne comprend donc pas comment il est possible que le même vélo se retrouve maintenant en dessous de la limite de poids. L’équipe SD Worx – Protime estime que la disqualification de Wiebes est une sanction exceptionnellement lourde.

Dans une étape plate au sprint, contrairement à une étape de montagne, un léger écart de poids n’apporte pratiquement aucun avantage. Surtout pas pour une coureuse comme Wiebes, qui a remporté le sprint à Ravenne avec trois longueurs de vélo d’avance. L’équipe SD Worx – Protime, qui est depuis quinze ans une équipe de premier plan dans le peloton féminin, n’a donc aucune explication au fait que le vélo de Wiebes n’ait pas passé ce contrôle de poids cette fois-ci.