Benjamin Thomas (Cofidis) a remporté, ce mercredi, la 5ᵉ étape du Giro d’Italia. À 77 kilomètres de l’arrivée, juste après le sprint intermédiaire reporté par Kaden Groves (Alepcin-Deceuninck), quatre coureurs prennent la poudre d’escampette. À l’avant de la course, on retrouve Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Michael Valgren (EF EDucation-EasyPost), Andrea Pietrobon (Polti Kometa) et Benjamin Thomas.

Le peloton ne laisse pas beaucoup d’avance à l’échappée, mais les quatre hommes collaborent bien et comptent toujours 40″ à 5 kilomètres de la ligne. Dans les rues de Lucques, c’est Benjamin Thomas qui s’impose au sprint en prenant le meilleur sur Valgren et Pietrobon. Le Tarnais délivre la Cofidis, qui était toujours à la recherche de sa première victoire en 2024, et signe un succès de prestige. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement général.

💨 A breathtaking affair in Lucca, where the breakaway managed to hold off the peloton, and a sprint where everything was left on the table ⏪ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/wcdiHfNn23 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2024

La réaction de Benjamin Thomas :

« À 10 km de l’arrivée, avec 50 secondes, j’ai commencé à penser que nous pouvions viser la victoire. Avec le vent de dos, nous pouvions jouer avec le peloton. Dans le dernier kilomètre, je me suis souvenu de Carcassonne où j’ai raté la victoire dans des conditions similaires, j’ai pensé que c’était peut-être mon jour aujourd’hui, j’avais pris le risque de perdre quand le coureur italien [Andrea Pietrobon] est parti en solo. Peut-être que c’était mon destin de remporter ma première grande victoire en Italie où je vis et je suis heureux d’offrir la première victoire de Cofidis, j’ai vu mes coéquipiers super heureux ». Le classement de la 5ᵉ étape du Giro d’Italia

Benjamin Thomas Michael Valgren Andrea Pietrobon

