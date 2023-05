Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Giro d’Italia. Au terme des 19,6 kilomètres du parcours, le Belge a écrasé la concurrence et a terminé le parcours à plus de 55 km/h de moyenne. Le champion de Belgique du contre-la-montre devance Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), +22″ et Joao Almeida (UAE Team Emirates), +29″. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) termine 6ème de l’étape à 43″. Remco Evenepoel s’empare également du premier maillot rose de ce Giro d’Italia.

La réaction de Remco Evenepoel

« Super heureux. C’est le meilleur résultat que nous puissions obtenir pour la première journée. J’ai dit qu’il me fallait un temps de 21’30 pour gagner et j’ai fait 21’18. J’ai senti dès le départ que j’avais le bon rythme, toujours sur le même braquet. Maintenant, je veux économiser autant d’énergie que possible pour le prochain contre-la-montre. »

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Giro